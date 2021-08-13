王轶辰

原标题：全社会用电量7月份增长12.8%

国家能源局12日发布数据显示，7月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7758亿千瓦时，同比增长12.8%，较2019年同期增长16.3%，两年平均增长7.8%。

数据显示，1月至7月，全社会用电量累计47097亿千瓦时，同比增长15.6%。分产业看，第一产业用电量554亿千瓦时，同比增长20.5%；第二产业用电量31678亿千瓦时，同比增长15.3%；第三产业用电量8132亿千瓦时，同比增长25.1%；城乡居民生活用电量6733亿千瓦时，同比增长6.6%。

对于今年以来持续增长的用电需求，国家能源局电力安全监管司二级巡视员张扬民表示，将督促有关单位和电力企业做好电力保供，协调解决向缺电地区增供外送电量、增加电煤生产供应等问题。把保障民生用电放在首位，推进各类电源尤其是支撑性电源开机运行。

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