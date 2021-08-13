全社会用电量7月份增长12.8%
2021年08月13日08:20 | 来源：经济日报
小字号
原标题：全社会用电量7月份增长12.8%
国家能源局12日发布数据显示，7月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7758亿千瓦时，同比增长12.8%，较2019年同期增长16.3%，两年平均增长7.8%。
数据显示，1月至7月，全社会用电量累计47097亿千瓦时，同比增长15.6%。分产业看，第一产业用电量554亿千瓦时，同比增长20.5%；第二产业用电量31678亿千瓦时，同比增长15.3%；第三产业用电量8132亿千瓦时，同比增长25.1%；城乡居民生活用电量6733亿千瓦时，同比增长6.6%。
对于今年以来持续增长的用电需求，国家能源局电力安全监管司二级巡视员张扬民表示，将督促有关单位和电力企业做好电力保供，协调解决向缺电地区增供外送电量、增加电煤生产供应等问题。把保障民生用电放在首位，推进各类电源尤其是支撑性电源开机运行。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地
- 人民网北京8月12日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”期间，要坚持统筹兼顾、合理布局，问题导向、重点突破，政府引导、多元投入，优化提升、构建体系的原则，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。…
相关新闻
- 评论
- 关注