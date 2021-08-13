原标题：电力“暖心灯”照亮小康致富路

8月3日1时50分，围场公司朝阳湾供电所值班室的电话铃声突然响起：“喂，是供电所吗？我是金矿村的养鸡户赵久学。鸡舍突然停电了，电表箱刚才冒出了火星。麻烦你们快来看一下。”

“别靠近电表箱，注意安全。我们马上就到。”值班的供电所员工李伟在电话里叮嘱，随后与同事姜富带上工具包和应急照明设施，驱车赶往赵久学家。

赵久学是朝阳湾镇金矿村出了名的养鸡专业户，主要养殖蛋鸡和孵化本地小鸡。两天前，他趁鸡苗价格好，买了1000只本地鸡蛋开始孵化。

孵蛋对温度要求非常高，长时间高温或低温都会影响鸡的出生率。因此，赵久学要时刻关注温度变化，生怕因一点疏忽造成损失。

赵久学养鸡场距供电所不到1公里，3分钟后，李伟和姜富赶到现场。

“刚才，我正在鸡舍查看孵化机内的温度，突然听到‘啪’的一声响，孵化机控温器的灯就灭了。”赵久学说，“我急忙往外跑，刚走到门口，就看见电表箱冒出了火星。”

“如果停电超过5个小时，这批鸡蛋全得‘报销’，我至少损失3万元。”赵久学补充说。

“我们一定尽快查出故障，快速送电。”

两个人借着手电筒的光亮开始检查，刚打开电能表箱锁，一股烧糊胶皮的气味迎面扑来，“漏电保护器接线端子及电源线已经烧毁。近日是不是用了大功率设备？”李伟问。

“这几天气温高，为了给鸡舍内的1000只蛋鸡降温，我新买了1台排风扇。”

“排风扇的功率大，加上孵化机整天运行，导致线路瞬间电流过大，烧坏了漏电保护器，需要立即更换。”李伟说。

两人按照工作流程拆掉了烧损的漏电保护器和电源线，并将烧焦的电线拔开、剪断，换上新的漏电保护器和电线，然后紧固螺丝。

更换完毕后，姜富用万用表检测线路电压：“电压220伏，正常。”

3时10分，鸡舍成功送电。孵化机再次启动，排风扇也转了起来。

“凌晨赶来帮我排除故障，让我避免了经济损失。太感谢你们了。”看着满脸淌汗水的两个人，赵久学握住李伟的手说。（刘春学 鞠海涛）

(责编：赵竹青、陈键)