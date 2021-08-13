吉蕾蕾

原标题：如何熨平“猪周期”

用5年至10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约的生猪产业发展新格局，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉自给率保持在95%左右。

“猪周期”波动该如何熨平？为促进保供稳价，增强猪肉安全供应保障能力，农业农村部、国家发展改革委、财政部等6部门近日联合印发《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》。《意见》提出，要建立预警及时、措施精准、响应高效的生猪生产逆周期调控机制，用5年至10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉自给率保持在95%左右。

新世纪以来，我国生猪生产出现了5次较大波动，尤其是最近一次，生猪存栏量和能繁母猪存栏量大幅减少，而且叠加非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情影响，恢复难度很大。

按照党中央、国务院决策部署，在各地各有关部门共同努力下，目前生猪生产已完全恢复，猪肉市场供应相对充裕，价格明显回落。

“与之前相比，本轮‘猪周期’出现了四个‘前所未有’。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海介绍说，一是产能降幅之深和价格涨幅之大前所未有。监测数据显示，产能低谷时，能繁母猪和生猪存栏同比减少了40%左右，2020年2月第4周猪肉价格同比涨幅165%。二是政策支持力度之大前所未有。中央明确了生猪稳产保供省负总责的要求，有关部门密集出台了19项扶持政策，养殖用地、环评和信贷等政策取得重大突破。三是生产恢复之快前所未有。从严重滑坡到恢复正常大约用了一年半时间，以往“猪周期”恢复时间平均为2年。四是产业转型效果之好前所未有，一大批高水平的规模猪场快速崛起，一批中小养殖户改造提升步入规模养殖行列。2020年生猪养殖规模化率达到57.1%，比上年提高4.1个百分点，快于常年平均2个百分点的速度。

此外，针对生猪产能严重下滑的严峻形势，农业农村部连续3年把恢复生猪生产作为农业农村工作的重大任务。

目前，生猪生产已完全恢复，《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》确立的目标任务提前完成。据国家统计局统计，6月末全国生猪存栏量4.39亿头，恢复到2017年年末的99.4%。其中，能繁母猪存栏量4564万头，恢复到2017年年末的102.1%。上半年猪肉产量2715万吨，同比增长35.9%。7月份最后一周，全国集贸市场猪肉价格为每公斤25.93元，比本轮“猪周期”最高价低33.71元。

值得注意的是，近期，猪肉价格回落较快，生猪养殖出现亏损，养殖场（户）发展生产积极性受挫。一些地方也反映，2019年出台的用地、环保和保险等政策深受养殖场（户）欢迎，但有收紧趋势，一些地方在政策上“急转弯”，可能会进一步放大市场不景气带来的影响，再次造成产能大幅下降，加上养殖成本上升和非洲猪瘟疫情的不确定性，稳定生猪生产、保障市场供应的任务十分艰巨。

“建立生猪生产逆周期调控机制，就是把住能繁母猪这个生猪生产和市场供应的‘总开关’，将能繁母猪存栏量月度同比变化率正负5%和10%作为调控基准，建立异常变化自动触发调控机制，重点是避免能繁母猪存栏量过度下降埋下供应隐患。”杨振海分析说。

监测数据显示，自2009年以来我国生猪生产共有4次大波动，恰好对应能繁母猪存栏量月度同比变动超过5%时的4次情况。因此，《意见》提出建立以能繁母猪存栏量为核心指标的逆周期调控机制，完善和强化调控政策措施，熨平“猪周期”波动。

下一步，农业农村部将制定生猪产能调控的实施方案，将能繁母猪存栏量和规模养殖场（户）保有量等指标任务下达到各省，并指导各省制定细化落实方案，尽快将《意见》提出的生猪产能调控措施落实落地。同时，产能调控方案将与国家发展改革委等部门印发的政府猪肉储备预案协同发力，形成产能调控与市场调控相互配合，源头预先调控和产品终端调控互相补充的格局，更好促进生猪稳产保供。

(责编：赵超、陈键)