顾 阳

原标题：加强宏观政策“跨周期调节”

中央强调宏观政策跨周期调节，并不是对逆周期调节的否定，更不是此消彼长的对立关系。对此，我们要有清醒的认识。与逆周期调节相比，跨周期调节更加侧重于对经济发展的中长期优化，更加注重稳增长和防风险的统筹推进，从而进一步提升经济增长潜力和内生动力。

近期，中共中央政治局会议有关“宏观政策跨周期调节”的提法，引发了广泛关注。对此，市场各方见仁见智从不同角度进行了解读，一个普遍共识是，宏观政策跨周期调节不仅是宏观调控理论的重要创新，更是中国经济可持续发展、高质量发展的现实需求，此举对于中国经济行稳致远意义重大。

长期以来，“逆周期调节”是我国宏观调控的关键词之一，也是我国经济能够平稳运行在合理区间的重要原因，特别是在熨平周期性波动、对冲下行压力等方面，逆周期调节发挥了积极作用。此次中央基于对当前经济社会发展形势的科学研判，明确提出宏观政策跨周期调节的要求，这既是对传统逆周期调节的完善和升级，也是顺应经济中长期发展作出的战略抉择。

事实上，在一年前的中共中央政治局会议上，“完善宏观调控跨周期设计和调节”就被提出，这也是“跨周期调节”概念首次出现。但考虑到当时我国刚刚步入新冠肺炎疫情常态化防控阶段，经济发展的主要任务是加快复工复产复市，实施宏观政策跨周期调节的时机尚不成熟。

经过各方共同努力，去年我国经济率先从新冠肺炎疫情中恢复发展，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。今年上半年，我国经济继续稳定恢复、稳中向好，不仅经济总量持续扩大，经济增长动能也比较充足，为宏观政策跨周期调节夯实了基础。另外，今年是“十四五”开局之年，从中长期看，无论是构建新发展格局、深化供给侧结构性改革，还是实现科技自立自强、推动扩大内需战略落地，都离不开宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，而这些也正是跨周期调节的内在要求。

说到底，与逆周期调节相比，跨周期调节更加侧重于对经济发展的中长期优化，更加注重稳增长和防风险的统筹推进，从而进一步提升经济增长潜力和内生动力。通常情况下，当经济运行出现异常时，及时运用财政、货币等逆周期调节手段，确实可以让经济较快回归到正常轨道，但如果频繁进行逆周期调节，也会带来一些“后遗症”。

比如，宽松金融政策短期内可刺激经济增长，但长期宽松会累积金融风险；又如，强投资拉动可有效对冲经济下行压力，但也会催生重复建设、产能过剩等。而跨周期调节的启用，让宏观调控“工具箱”更为丰富灵活，特别是在兼顾解决经济发展中的短期周期性问题与中长期结构性问题方面，更具全局性和前瞻性。

需要指出的是，中央强调宏观政策跨周期调节，并不是对逆周期调节的否定，更不是此消彼长的对立关系。对此，我们要有清醒的认识。

当前，我国经济处于稳增长压力较小的窗口期，经济长期向好的态势也未发生改变，但要看到，创新动力不足、经济结构不均衡、发展质量效率不高等中长期问题依然存在。对此，我国宏观政策加强跨周期调节，既着眼于对冲新冠肺炎疫情带来的冲击，也兼顾对中长期结构性趋势性变化的应对，将有助于发挥好宏观政策“四两拨千斤”的作用。

(责编：赵超、陈键)