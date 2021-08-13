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“炼化一体化“推动石油化工转型升级

2021年08月13日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：“炼化一体化“推动石油化工转型升级

8月7日10时6分，福建古雷炼化一体化项目10万吨/70万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置正式投氧开车，23时6分，历时13小时，产出合格的乙二醇产品，创下行业内开车用时最短且产出合格产品的纪录，标志着该装置投料试车一次成功。

该装置采用的是美国科学设计公司(SD)工艺技术，目前是中国石化系统内单套规模最大的环氧乙烷/乙二醇装置，包括EO反应单元、EO精馏EG反应单元、EG精馏单元以及EO储运单元4个生产单元。2018年1月，工艺包选型开始。2019年6月28日，环氧乙烷/乙二醇装置破土动工，进入全面建设阶段。今年3月28日，装置实现中间交接，历时21个月。装置成功投料试车是古雷炼化一体化项目打通炼油化工全流程的重要一环，畅通了乙烯产品的“后路”，为古雷炼化一体化项目全面投产奠定基础。

4月15日，环氧乙烷/乙二醇装置由项目建设转入投料试车准备阶段，经过水联运(冷运、热运)、仪表联调、催化剂装填、管道吹扫、氮气置换气密、设备完整性检查、行业专家现场检查评估等环节，投料试车稳步进行。7月19日，装置开始配置混合乙二醇进行系统倒开车，7月27日完成氧气混合站(OMS)系统测试，8月4日完成循环气压缩机K-115开车和稳定运行，8月7日装置投料试车。（马华程 李国波 杜中涛）

(责编：赵竹青、陈键)

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