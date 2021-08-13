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内燃机的未来在哪里

刘 瑾
2021年08月13日08:25 | 来源：经济日报
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原标题：内燃机的未来在哪里

　　在“双碳”背景下，内燃机行业发展的新方向是高效、低碳、清洁燃料的多元化。

　　在“双碳”背景下，随着各国排放法规不断趋严以及大量车企“重心”转移，相比发展前景一片大好的全面电动化，内燃机行业成了一些舆论认为的“夕阳产业”。

　　我国内燃机行业起步晚于发达国家，但是名副其实的内燃机制造大国。2020年，我国共生产8150万台内燃机，内燃机配套的下游产品占全球三分之一。中国内燃机工业协会数据显示，今年1月至6月内燃机累计销量同比增长28.16%，出口92.80亿美元，同比增长48.39%。

　　如此态势，为何“唱衰”的论调还在不断出现？

　　主要与国际大环境有关。从当下各国的计划来看，2025年至2040年期间，将会有21个国家和地区彻底禁售燃油车。从车企来看，奔驰、大众、丰田等行业巨头分别发布了停售传统燃油车的最后期限。

　　不过，在我国，内燃机依然有未来。一方面，中国汽车工程学会牵头编制修订的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确，到2035年我国新能源汽车占比将达50%。也就是说，即便销量受到限制，燃油车在14年后依旧可以占据一半的市场保有量。另一方面，从众多国家发布的节能减排计划来看，传统燃油车是主要禁售对象，但包含插混、增程式等动力形式在内的油电混动车型并不在禁售范围之内。

　　固步自封的传统内燃机前景堪忧，但拥抱电动化、持续提升热效率的内燃机在相当长时间内还将是主要动力源。高效、低碳、清洁燃料的多元化，是内燃机下一步发展的重要方向。

　　高效主要指要提高热效率。经过专家计算，每提高1%热效率对节能减排和实现碳达峰贡献巨大。低碳主要指发展传统能源与电机混合互补技术，即混动系统，其核心依旧在内燃机。近两年，各汽车企业对混合动力汽车的研发和产业化投入显著加强，产业化步伐不断加快。数据显示，今年1月至6月，插电式混合动力汽车销量超过20万辆，同比快速增长。

　　清洁燃料的多元化主要是指研发对新型燃料（氢能）的利用。今年上半年，燃料电池汽车产销结束下降趋势，呈现增长态势。相关机构和企业要加快代用燃料研究和推广，从排放源头降低碳含量，为达成“双碳”目标提供有力支撑。

　　内燃机避免成为“落日”的唯一途径，就是拥抱产业新方向。

(责编：赵超、陈键)

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