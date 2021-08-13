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上海引入“5G+无人机”保护历史建筑

2021年08月13日08:26 | 来源：新华网
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原标题：上海引入“5G+无人机”保护历史建筑

　　新华社上海8月12日电(记者陈爱平)5G网络等新基建正赋能城市精细化管理。引入“5G+无人机”技术，上海历史建筑保护变得更加高效。

　　曾被誉为“远东第一楼”的上海地标和平饭店日前接受了一次高科技“体检”。工作人员操纵无人机围绕这座于1929年建成、楼高近80米的历史建筑上下飞行，无人机上安装的高清摄像头和红外摄像头采集的各类数据信息经由5G网络快速回传至后台。

　　从检测人员终端屏幕上看，大楼的红外图像有深有浅，这是由于大楼的对应部位在阳光的照射下温度不同，红外图像显色也不同。同济大学房屋质量检测站项目三部负责人卢军介绍，经过进一步分析，就可以判断大楼墙体是否存在空鼓、渗水等“内伤”，高清图像和视频则让外墙裂缝等“外伤”无所遁形。

　　和平饭店有关负责人介绍，如何让这座“高龄”历史建筑保持健康，避免外墙的花岗岩石材脱落，保障市民游客安全，同时又更好地展现上海海派文化和建筑之美是个难题。若用传统搭脚手架、吊篮或从楼顶往下吊绳子后人工检查方式通常需要花费几天时间，给住客带来不便，也影响外滩万国建筑群和南京路步行街整体美观。

　　卢军分析，上述传统方法若操作不当或将给建筑带来伤害，而如果在地面手持红外设备检测高楼，又会因为仰角过大降低精度，“无人机搭配红外设备、高清设备近距离对墙体垂直扫描是最优解决办法，而且每一面外墙检测仅耗时约半小时。”

　　高科技检测也需要“天时地利”。大楼不同方向墙面的检测需配合好全天日照方向。和平饭店位于南京路和外滩衔接点上，四周高楼林立，热闹的商圈无线网络条件也很复杂，无人机飞行又对楼宇间距离、飞行速度及高度等有较高要求，如何确保整个检测安全可靠？5G网络及5G立体定位就派上了大用场。

　　上海电信移动互联网部客户经理李怡卿介绍，5G网络具有大带宽、低时延的优势，无人机接入5G网络后反应更为敏捷，这能保障整个检查过程的安全性，红外图像、高清视频等相关信息数据量较大，通过大带宽的5G网络传输，这些信息可以快速回传至后台。

　　不久前，同样位于外滩区域的华尔道夫酒店大楼也接受了“体检”。卢军介绍，酒店由一座百年历史建筑和一座现代高楼组成，其中高层建筑高80米。检测重点是大楼的阳角线和檐口处，适宜采用“5G+无人机+高清摄像”技术。

　　李怡卿说，这些技术还可应用于历史建筑微损沉降检测、建筑工地违建监测、小区和街道违法建筑排查等。此前，上海市虹口区相关部门与上海电信已应用“5G+无人机+X”技术开展违法搭建巡查，以及为已使用一定年限的高层住宅楼进行“体检”。

　　截至今年6月底，上海已经累计建成5G室外基站超过4.2万个，5G室内小站约7.5万个。

　　中国信息通信研究院副院长王志勤说，5G通信基础设施不断完善，“5G+”应用场景不断扩容，将推动数字化转型，驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，共同助力我国数字强国建设。

(责编：赵竹青、陈键)

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