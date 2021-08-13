原标题：全国碳市场累计成交额3.26亿元 累计成交逾646万吨

全国碳市场12日成交数据显示，当日全国碳排放配额(CEA)总成交量6001吨，总成交额332652元(人民币，下同)，自开市以来累计成交量达646.78万吨。

当日，全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易成交量6001吨，成交额332652.00元，开盘价每吨52.00元，最高价每吨55.70元，最低价每吨52.00元，收盘价每吨55.43元，收盘价较前一日下跌0.84%。

7月16日，全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式举行。全国碳市场第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖约45亿吨二氧化碳排放量，为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

截至8月12日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量6467831吨，累计成交额326520466.02元。

8月10日，上海环境能源交易所股份有限公司公告称，将于2021年8月18日组织上海市碳排放配额第一次有偿竞价发放，竞价发放总量80万吨，竞买底价为上海市碳排放配额(SHEA)2021年4月至7月所有交易日挂牌交易的市场加权平均价每吨39.76元。

中国生态环境部新闻发言人刘友宾此前表示，总体来看，全国碳市场启动上线交易以来，市场交易活跃，交易价格稳中有升，市场运行平稳。下一步，生态环境部将会同有关部门共同推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽快出台，建立健全全国碳市场联合监管机制，加强对全国碳市场各环节的监管，有效防范市场风险。(记者 阮煜琳)

(责编：赵竹青、陈键)