王伟

原标题：海南离岛免税购物真火

近两年，到海南“买买买”蔚然成潮。离岛免税购物的持续火爆直接带动当地消费的高速增长。

统计数据显示，去年7月1日至今年6月30日，海南离岛免税购物金额达468亿元，同比增长226%；购物数量6072万件，同比增长211%；购物游客628万人次，同比增长102%。

2012年，作为建设国际旅游岛的“金钥匙”，海南开始实施离岛免税政策，成为全球第四个实施离岛免税政策的地区。

海南离岛免税政策历经6次调整，离岛游客每年每人免税购物额度从3万元提高至10万元；离岛免税商品品种由38种增至45种；取消单件商品8000元免税限额；免税店由1家增加到9家。

如今，每天有超过万人涌进海南免税店。海南离岛免税购物如此火爆，免税店在卖什么？顾客在买什么？

全国游客“薅羊毛”

7月29日，顶着炎炎烈日，来自上海的购物达人吴娜和朋友一起来到海口日月广场免税店，穿过人群，她们直接来到香水化妆品产品区，挑选了十多件化妆品。

“最近的优惠力度很大，我和朋友们过来买一些。”吴娜说。这些化妆品能省多少钱？吴娜给记者算了一笔账，一支迪奥经典口红的免税价格为220元，而国内的几大网购平台售价为350元至380元不等。“折扣力度大的时候，基本可以半价购买，我这次一共消费3000多元，省了1000元左右。”

天涯海角、南山寺、大小洞天……以前，这些景区是游客必来的“打卡地”。如今，免税店成为其中一员。

今年4月20日，中免集团在海口举办了一场“十年离岛免税 中免璀璨绽放”活动。“海口日月广场免税店各个入口都排起购物长龙。”曾在现场负责维持秩序的工作人员张强说。

在游客数量更多的三亚市，免税购物犹如当地的天气一样火热。这里坐落着全球规模最大的单体免税店——三亚国际免税城。

“终于能喘口气了，我刚刚从机场过来，3个客人下飞机就直接来这里了。”在三亚国际免税城等客的出租车司机符晓明告诉记者，他每天都要送四五拨客人来免税城。

作为“后起之秀”，海南省发展控股有限公司全球精品（海口）免税城从今年1月底开业至今，已实现销售收入超5亿元。3000平方米营业面积的坪效达1.469万元/平方米，居全岛免税店之首。

目前，海南已经营业的免税店达9家，海南旅投免税品有限公司董事长谢智勇认为，未来几年，免税购物将会成为游客选择来海南的重要因素，从而带动海南旅游业发展。

全球商品种类多

来自陕西西安的张博今年被心仪的大学录取，作为奖励，父母带他来海南度假。除了度假，张博还列了一张购物清单，为大学期间的学习生活做准备。“手机、平板电脑、手表、衬衫、鞋子……在免税店都能很划算地买到，而且品质有保障。”张博说。

在海南可以买到哪些免税品？答案是45大类，包括护肤、香水、彩妆、腕表、箱包、文具、手机数码、珠宝首饰、眼镜文具等。每一大类商品都汇聚了顶尖品牌。例如，在三亚国际免税城，仅护肤类产品就吸引了全球60多个品牌入驻，产品更是多达上千种。

哪些商品最受欢迎？“香水化妆品产品一直是顾客的最爱，一是因为产品价格相比名表、名包来说较低；二是商品种类多，不出国也可以买到世界各地品牌的化妆品。”三亚国际免税城导购员任玲玲说。

2021年7月5日，中国旅游集团发布的《海南区域2020年社会责任报告》指出，2020年，中旅旗下中免集团跃升为排名第一的世界旅游零售运营商，旗下海南五家离岛免税店全年总销售额（含税）实现327亿元。

成绩的取得得益于海南免税品种类不断丰富，满足了国内游客的购物需求。“《海南自由贸易港建设总体方案》以及离岛免税新政发布之后，我们不断丰富产品种类，更大程度地释放了消费者的购物热情。”中国旅游集团中免股份有限公司副总经理、三亚市内免税店有限公司党委书记高绪江说。

为了提升竞争力，三亚国际免税城加大了与全球各知名品牌的磋商力度，引进更多适销对路的商品，丰富其品牌规模，如今该店品牌已突破650余个，并加大了香水化妆品、手表、首饰等畅销品类商品的订货量。

中免集团与全球1000多个知名品牌建立了良好的合作关系，未来将引入更多受消费者欢迎的知名品牌，不断丰富产品阵营。

“我们还处于起步发展阶段，目前门店一期的品牌还不够丰富，规模也不够大。”海南省发展控股有限公司总经理李晓刚表示，全球精品免税城已与全球400多个国际品牌达成了合作协议，将着重在三期引入重奢品牌，助力全球精品免税城的快速发展。

特色服务新体验

面对激烈竞争，一些免税店推陈出新，打造特色产品来吸引顾客。

中服三亚国际免税购物公园自去年底进入海南以来，在兼顾传统免税商品品类的同时，结合国药集团在健康医疗领域的独家优势，为消费者打造“健康+免税”的全新品类与体验。

“受疫情影响，海南离岛免税会吸引消费回流。”丝路研究院（海口）院长、复旦大学上海自贸区综合研究院研究员张湧说，“海南离岛免税购物的潜力尚未充分释放，未来将发挥更为重要的作用，成为打造国际旅游消费中心，加速消费回流，畅通国内大循环、促进国内国际双循环的重要抓手。”

自贸港建设蹄疾步稳，国际旅游消费中心夯基垒台，借“天涯海角”美誉，揽“购物天堂”嘉名。

海南省省长冯飞表示，海南“十四五”时期将完善全岛免税销售网络，实现国外商品和国内购买力充分对接，吸引免税购物回流3000亿元。

(责编：赵超、陈键)