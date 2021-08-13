蒋肖斌 见习记者 李丹萍

原标题：这届年轻人想得多，数字遗产留还是删

聊天记录、通话记录、邮件记录，QQ空间、微博、朋友圈上的记录，手机中的照片，游戏装备……这些数字遗产在一个人去世后怎么处理？这是个新问题。

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这届年轻人想得多，不仅思考生死，还考虑遗产，尽管可能还没有多少资产需要继承。但有一种遗产，人人都有。聊天记录、通话记录、邮件记录，QQ空间、微博、朋友圈上的记录，手机中的照片，游戏装备……这些数字遗产在一个人去世后怎么处理？这是个新问题。

北京大学精神卫生博士汪冰说，在一般理解中，数字遗产可以分为两类，一类是数字资产，如比特币；另一类则是数字记录，比如聊天记录、朋友圈记录。前者涉及“真金白银”，有法律参考；而后者，更多是个人选择，且无据可依。

我们要讨论的是后者。关于数字遗产的去留，有两种截然相反的声音：有人觉得，应该留下逝者的记忆，让生者得到安慰；也有人觉得，数字遗产属于逝者的隐私，留给后人窥视，是对逝者的不尊重。

留还是删？

90后女孩小艾并不避讳谈论死亡，“本来人生就是你不知道意外和明天哪个先来”，她唯一想留下的是遗体，已经签过了捐献协议；至于数字遗产，“我会在去世前删掉所有的数字资料，挥一挥衣袖，不带走一片云彩”。

小艾在互联网上发布的东西，大部分是记录自己的生活：今天天气特别好，发个朋友圈；看到路上有一条“沙雕”的狗，随手拍个照片；前两天北京经常下雨，雨后又是蓝天白云，小艾路过一个水坑，就拍下了天空的倒影。

在小艾看来，凡是自己手机电脑里的东西都算数字遗产，照片、聊天记录、微博，连歌单都算。至于浏览记录、搜索记录，她会定期清空，“之前暗恋一个男生，我在网上搜‘白羊男喜欢什么类型的女生’‘天蝎座爱情运势如何’之类的问题，忘删了，结果后来我当着同事的面打开浏览器，那个网页自动跳出来，好尴尬”。

小艾觉得，自己在网上和现实中的形象有着很大差别，“网上我是文艺和‘沙雕’的综合体，现实中大家觉得我是个高冷的人。如今朋友圈并不算是很真实的地方，仅仅是和周围人联系的工具，让大家看到一个开心的我就可以了”。

也有人非常珍惜自己的互联网痕迹，希望保留下来，让别人看到。刚刚研究生毕业的男生音无，即将成为一名程序员。他并不喜欢在网上发东西，即便在B站网龄长达10年，发过的评论一页就能装下。

在音无看来，数字遗产是与自己人生经历有关的记录，也许并没有价值，但是有意义。中学时期的QQ空间，保留了他很多蓄胡子的照片，居然比老师还显老；大学毕业照，他和室友排排站，一个人“发出”冲击波，其他人配合着被“击倒”……“好羞耻，好中二，好怀念。”

“翻翻这些年的朋友圈，记录下了几乎每个人生节点和关键事件，会看到自己状态的改变，怎么从一个‘逗比’变得更成熟，这就是它作为遗产的价值。如果我的下一代看到这些，就会更理解我这个人。”音无说。

有意思的是，年轻人对数字遗产的态度，一方面很谨慎，另一方面又会想得比较简单。汪冰说：“我们在讨论数字遗产的时候，其实并没有想过自己明天会不会出意外，也未必会去做一个预案。我们对数字遗产的认知和行动尚未同步。”

怎么留？留给谁？

对音无来说，思考更多的不是保留什么、删除什么，而是“如何保留”的技术问题，“比如，QQ空间、朋友圈的数据，其实并不属于我们，所有权在公司手上。我想让我的数字遗产真正属于我”。

作为一名准程序员，音无倾向于把数字遗产进行筛选：只保留人生重要节点的内容——转成NFT格式（区块链上的一个应用，可以用来代表独一无二的东西，目前更针对游戏或艺术品领域——记者注）保存。

今年6月，苹果宣布将推出“数字遗产计划”，用户在账户中添加遗产联系人后，若用户意外离世，被设定为遗产联系人的用户即可申请访问相关内容。腾讯在2019年3月就申请了一项名为“数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置”的专利授权，该专利可帮助有需求的用户，将其数字遗产转移到相应继承人的名下。

不过，对大部分人来说，技术并非首要操心的问题，数字遗产留给谁才是。

网友“胡干脆”刚刚考上研究生，她是网络5G冲浪选手，光微博上关注的账号就有1600多个。她有时候会在网上搜索已去世亲人的名字，即便他不是名人，搜索页也不会出现关于他的任何信息，但她总会抱有一种心态——万一呢？万一能看到他留下的一些痕迹呢？

在“胡干脆”看来，数字遗产留还是不留，对于逝去的人来说已经不重要了——毕竟他们看不到也听不到，它更多的是给活着的人一个念想，让生者可以通过社交媒体再看看曾经的人。

对自己的数字遗产，“胡干脆”想找三个朋友，作为自己的紧密关系人，将自己和朋友的账号关联。如果不幸去世，好友可以以“我”的名义，发讣告，将遗言告知亲朋；但仅限于此，好友也无法浏览其他未公开发布的信息，也不允许发布其他内容。

只关联账号，不把账号密码告诉朋友，“胡干脆”认为这是比较安全的做法：既能在死后给身边人一个交代，也不用担心私密内容被发现，“不能完全信任别人，如果他通过你的账号去做违法的事情，怎么办？”

汪冰看到过一个故事，一个年轻人意外去世后，父母希望得到他的电子邮箱密码和邮箱内的所有信件，寻找关于儿子的最后回忆。但公司认为这侵犯了个人隐私，最终的做法是，将邮箱内所有内容刻成加密光盘给了家属，但没有告知密码，即父母“拥有”了数字遗产，但无法阅读。

我们在思考数字遗产的时候，在思考什么

“爸妈那个年代没有网络，能留下来的纪念物品无非是照片。现在90后年轻人之所以重视数字遗产，是因为我们的生活大部分都以数字的形式记录下来。”音无说，“当看见年轻人猝死、或健康出问题的消息，大家开始觉得，死亡这个事好像有谈论的必要性。”

汪冰说，真实世界与虚拟世界，在当下已经融合，每个人都会有一部分存在于虚拟世界，和各种各样的数据关联着，好像有一个“数字分身”，这是越来越多年轻人开始考虑处理数字遗产的原因之一。

另外，如今的年轻人越来越有自我意识和隐私意识，作为一个独立的生命体，想对自己有绝对的掌控力。这种自主性逐渐从生前延续到了身后，他们不希望在去世后对自己失去掌控，所以要提前准备。

“和常规遗产相比，数字遗产从某种程度上来说是不朽的。”汪冰说，以照片为例，实体照片会褪色，但是数字照片能永远传递下去，而且数字照片可以被复制和传播，聊天记录等其他数字遗产也是同理。

“正是因为可复制可传播的特性，也带来了数字遗产的危险性，一旦被传播，对当事人的隐私就是很大的考验。”汪冰说，“从躯体上来看，人去世后，可以用病理解剖来探究死因，而人的数字化生活也留下了一个内心世界的映照，通过数字遗产可以对其进行‘心理验尸’。以前我们说，人走了可以带走秘密，现在数字遗产让秘密无法被带走。”

小艾觉得，现在社交平台的功能和小时候写日记有着某种相似性，让其他人看自己的微博微信，就相当于看日记，这会让人很不舒服。

“发在微博微信的东西，有一些本来就是‘仅自己可见’，当时不希望被人看到，去世后也不希望。我不希望家人或朋友通过翻我的朋友圈来缅怀我这个人，大家只要心里记得我就好了。”小艾说，“人的很多心情或状态，不一定能被其他人理解，死后再被人看到并评论，我觉得没有必要。”

目前，数字遗产还有很多模糊地带，比如，很多数字记录是交互产生的，涉及人际关系——我和你的聊天记录，算我的遗产还是你的？被其中一方的后人继承后，另一方怎么办。比如，数字遗产大部分都存储在公司的服务器上，数据很难完全属于自己；再比如，数字遗产涉及很多第三方服务商，你可能自己都记不起来了。

对于自己怎样对待这份“遗产”，汪冰认真想了想说，没有什么数字遗产想保留，“对我来说，人生是体验，体验过了就ok。不过我特别希望互联网提供商能提供一个服务，设置应急联系人，或让用户提前选择，如果人不在了，所有资料如何处理”。

(责编：赵超、陈键)