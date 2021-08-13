原标题：直指千亿，安庆迎江区打造网络货运创新发展试验区

位于安徽省西南部的安庆市，是长江沿岸著名的港口城市。迎江区位于安庆市的东南部，区位优势明显，交通便捷，是安庆经济、金融、商贸、文化中心。

近年来，安庆迎江区把招商引资工作作为促进经济发展的重要引擎，全区上下凝心聚力，攻坚克难，多措并举，招商引资工作成效显著。

2020年全年，迎江区上报新签约5000万元以上项目38个，含10亿元以上项目1个；实际利用省外资金50.588亿元，新入省库项目29个，其中15亿元项目1个。新入统招商项目19个，同比增长18.8%；新入规招商企业18家，同比增长翻一番。

今年以来，累计新签约亿元以上项目19个，其中15亿元项目1个，新入省库亿元以上项目20个，实际利用省外资金39.08亿元，同比增长28.6%。

据了解，迎江区实行目的地招商机制，将长三角、珠三角先发地区按业态分布、产业聚集情况划分为多个重点区域，各招商单位、驻外小组分别选择1-2个目的地靶向招商。招商方向聚焦在新一代信息技术、新材料、节能环保、新能源汽车、高端装备制造、生命健康、数字创意等新兴产业。

在此基础上，迎江区计划打造安徽网络货运创新发展试验区，着力引进优质网络货运企业，力争2025年形成网络货运值千亿元以上规模。

网络货运不仅可以帮助企业实现运力资源的高效调配；还可为多家合作企业提供平台推广、运营、财税等方面的支持；结合客户情况，为客户提供定制化指导服务。在企业快速发展的同时，帮助物流企业真正实现降本增效。

作为安徽本土的网络货运企业，禹联网络科技有限公司在迎江区设立了区域公司助力迎江区的千亿网络货运计划。

禹联网络科技相关负责人表示，公司目前形成了一对一运营服务、OCR识别电子签约智能操作等六大产品优势，通过提取行业大数据因子数字化解决物流行业货运链；通过构建运力池黏合信用关系围绕真实物流业务场景扩展多重生态接口。利用数字协同系统，打通货主、3PL/物流、司机三者之间的联系。在大数据信用链、价值服务链、产品链的综合作用下最终实现全行业链式赋能。（齐永强）

(责编：董童、李源)