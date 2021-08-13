原标题：南京银行北京分行开展“学思践悟”党员轮训

根据南京银行总行“学思践悟”党员轮训要求，并结合党史学习教育的工作安排，南京银行北京分行于近日开展“学思践悟”党员轮训。

近日，南京银行北京分行参与轮训的90余名党员齐聚一堂，聆听中国农业大学马克思主义学院副教授赵少华讲授的专题党课，赵少华表示大家在学习党史的过程中，要树立正确党史观，把握党史主线和本质，牢记初心使命，增强理念信心。当天下午，北京航空航天大学马克思主义学院党委书记高宁教授为大家带来《结合党史学党章——以入党誓词为例》专题党课。

此外，参加轮训的全体党员分乘大巴来到位于北京香山的万安公墓，瞻仰李大钊烈士陵园。仪式完毕，南京银行北京分行党员来到室内展馆参观，讲解员为大家讲述了李大钊同志伟大的一生。

据南京银行北京分行相关人士介绍，本次党员轮训，紧密结合党史学习教育，将理论学习和实景课堂紧密结合，南京银行北京分行党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，将以昂扬的斗志，为推动首都金融高质量发展而奋斗。

(责编：董童、李源)