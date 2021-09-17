政策红利落实落细 高原百姓捧上旅游“金饭碗”

边坝县平均海拔高度为3500米，最高海拔达5500米以上，有着丰富的旅游资源。 受访者供图

人民网北京9月17日电 （记者车柯蒙）边坝县，隶属西藏自治区昌都市，地处西藏东北部，昌都市西部、念青唐古拉山南麓，平均海拔高度为3500米，最高海拔达5500米以上。

近年来，当地政府携手周边市、县联合打造藏东藏北区域旅游合作项目，并利用电商平台推动旅游经济高质量发展。

国家税务总局边坝县税务局立足全县旅游资源优势，不断探索“税收+旅游”新路子，全程跟踪落实税收助力精准扶贫的6个方面110项扶持政策和其他税收优惠政策，做到优惠政策“应知尽知、应享尽享”。

与此同时，发放减税降费大礼包，让纳税人切实享受到减税红利，自觉发挥税收职能作用，不折不扣落实减税降费政策，持续优化税收营商环境，不断推出个性化、精准化的政策服务，让改革红利在旅游行业中得到充分释放。

随着边坝旅游接待人数的逐年增加，旅游辐射带动了景区周围交通运输、住宿餐饮业、电子商务等第三产业的蓬勃发展。2015年至2021年边坝县景区累计接待游客人数57.8万人次，带动地方经济收入1.74亿元。

目前，边坝县旅游电子商务公共服务中心已投入运营，据介绍，电子商务服务中心投入运营至今，累计实现线上线下销售额1110.86万元（其中：线上累计销售353.31万元，线下累计销售757.55万元），累计减免税款140余万元，大力促进了第三产业的发展。

当前，税收政策红利正赋能产业发展，“税收+旅游”的新路子让当地百姓碰上旅游业的“金饭碗”。

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