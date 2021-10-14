天山南北采棉忙 税收红利助力农业机械化发展

人民网北京10月14日电 （记者车柯蒙）金秋十月，新疆各地棉花陆续进入采收期，一台台采棉机活跃在棉田里，天山南北处处可见棉花采收的忙碌场景。

“今年我们农场种了3000亩棉花，这些棉田通过采棉机采摘，省时、省钱，效果好。”新疆阿克苏地区库车市乌尊镇果勒艾日克村村民赵学新说。

2020年，新疆棉花产量达到516.1万吨。新疆农业农村厅公布的数据显示，2020年新疆棉花的机采率占棉花总面积的69.83%。

高产高效背后离不开科技助力。

“我们的产品经过反复测试验证，最终实现了采棉机采摘率高、采摘棉花品质好、对棉花伤害小的目标。”新疆钵施然智能农机股份有限公司财务负责人李笑丽表示。

据介绍，2019年至今，钵施然在科技创新方面享受税收减免4454.62万元，累计办理出口退税98.06万元。仅2020年，该公司的研发费用加计扣除金额就高达985.05万元。

“乌苏市税务部门为我们提供了细致服务，在科技创新方面享受的税收优惠为我们加大技术攻关力度、不断提升自主研发生产能力提供了巨大动力。目前，我们已经建成新的生产线，部分设备在调试，预计明年产值将持续扩大，我们对未来充满信心！”李笑丽说。

新疆棉花在种植、采摘和加工等各个环节所体现的农机智能化，仅是我国农业机械现代化发展的一个缩影。农业农村部公布的数据显示, 目前，我国各类农机具超过2400万台套，主要农作物耕种收机械化率超过70%。在各项鼓励科技创新政策的激励下，农业科技装备水平持续提升，为提高农作物产量夯实了基础。

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