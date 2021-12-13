技术名称：

高端主题乐园建造技术

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

上海宝冶集团有限公司始建于1954年，是中国五矿和中国中冶旗下的核心骨干子企业，业务覆盖研发、设计、生产、施工全产业链，服务涵盖投资、融资、建设、运营全生命周期，是国家级高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家企业技术中心、国家技术标准创新基地。公司先后获得全国用户施工满意企业、全国优秀施工企业、全国“守合同、重信用”优秀企业、首批中国建设工程50家AAA诚信企业、首批全国建筑业AAA级信用企业、中央企业先进集体、中华人民共和国成立70周年“功勋企业”、中国工程建设诚信典型企业等殊荣；通过ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

上海宝冶以“建精品工程， 铸长青基业”为使命，弘扬“超越自我，敢为人先”的企业精神，践行“诚信、笃行、创新、共赢”的核心价值观，朝着“建设美好宝冶，打造一流的最具竞争优势的全产业链全生命周期工程服务商”的愿景，用实力与担当缔造匠心品质。

参评理由：

中冶上海宝冶执着专注于特色主题乐园建造技术，致力追求为游客提供完美的主题娱乐体验。公司实现国际高端建造关键技术国产化，在上海迪士尼乐园打造了游乐项目“创极速光轮”，在北京环球影城完美呈现独立全景体验的变形金刚景区。

在上海迪士尼和北京环球影城项目中，公司攻克了复杂游艺设备安装技术，形成了超平地面和游乐设施精准安装关键技术，以1毫米以内的误差一次性通过验收，让游客在平滑如镜面的超平轨道地面上感受到游艺设备带来的惊险、刺激的娱乐体验。公司开创了全程各专业采用BIM正向深化设计，即从三维模型直接导出施工图纸，实现各专业高度协调，减少了施工图的错漏碰缺，大大提高设计进度和质量。在外方仅给一张效果图的基础上，创立了演艺游艺电气系统EPC（一次设计）、室内主题包装设计EPC（一次设计），通过数次材料的反复实验以及色块和灯光匹配度测试，实现业主创意团队想要的主题效果。

在迪士尼乐园，宝冶创新采用了建筑外露钢结构（AESS）现场涂装技术，项目团队策划控尘控湿和控温等方案并培训喷漆工在多达200块样品的试验后，最终在钢结构表面达到了“高档汽车”表面金属漆效果。在环球影城乐园，经过近一年的研发，实现了颠覆性地创新，在GFRC（玻璃纤维增强水泥）板上实现了高光泽度汽车漆效果。与钢结构表面喷涂汽车漆相比，它更具有耐候、耐磨、光泽持久性的效果，工期可节约三分之一，在建造成本方面，每平方米可节约2000余元，经济效益可观。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)