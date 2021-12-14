人民网北京12月14日电 （记者任妍）上市公司高质量发展是资本市场可持续发展的重要基石。当前，提高上市公司质量，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，已成为各界关注的重点问题。近日，多位专家学者在“中国公司治理50人论坛第二届主题论坛暨第十五届中国公司治理论坛——中国上市公司高质量发展研讨会”上，围绕“公司治理与中国上市公司高质量发展”等议题展开了深入研讨。

中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平表示，上市公司是资本市场的基石，而上市公司治理是做好上市公司的根本。“做好公司治理，一是做到保证全体股东的权益，这是核心；二是确保公司的独立性；三是规范信息披露；四是发挥董事会在公司治理中的核心作用；五是尊重利益相关者的利益，让利益相关者共享公司发展；六是发挥好内控机制的作用。”宋志平认为。

中国石化集团原董事长傅成玉表示，公司治理本质上是企业家的责任，对于中国企业家来说，需要有重大的观念转变，一是要把外在强迫性的要求压力转变为自身内在的需求动力，提升公司治理能力是企业家的职责所在；二是把公司治理转化为公司长远利益和可持续发展能力的需要。

国务院国有重点大型企业原监事会主席季晓南则认为，要使公司治理有作用，必须要加强监管，特别是从供给侧加强监管。“中国资本市场的健康发展，需要公司治理内部完善，更重要是外部治理体系健全。”季晓南表示。

据了解，本届论坛发布了北京师范大学公司治理与企业发展研究中心主任、中国公司治理50人论坛学术委员会执行主任高明华主持完成的三份最新公司治理研究成果：《中国上市公司质量指数报告No.1（2021）》、《中国上市公司治理分类指数报告No.20（2021）》、《中国金融业上市公司治理指数报告No.2（2021）》。

其中，《中国上市公司质量指数报告No.1（2021）》是国内首部以指数形式、针对上市公司质量的评价报告；而《中国上市公司治理分类指数报告No.20（2021）》已连续出版20部，同时已建成国内最大规模的中国上市公司治理分类指数数据库。

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