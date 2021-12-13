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第十八届人民匠心奖

候选服务：安阳市行政便民服务中心

2021年12月13日15:33 |
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服务名称：

安阳市行政便民服务中心

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

安阳市行政便民服务中心于2001年10月成立。2014年11月，安阳市整合全市政务服务资源，建立了“一站式”公共服务平台安阳市民之家，实现群众“进一栋楼、办所有事”。安阳市民之家的总建筑面积有66000平方米，共进驻53家单位，其中43家行政职能部门，10家公共服务机构，工作人员500余人。

参评理由：

创建国家级政务服务标准化试点：2019年安阳市行政便民服务中心通过了国家级政务服务标准化试点项目验收，2021年成功入围全国30个标准化试点案例。同时为实现12345政务服务热线标准化管理、流程化运作，制定了《12345政务热线服务与管理规范》。

对标全国一流标准压缩政务服务办理时限：经过梳理规范，全市2261项政务服务事项取消10项；现有2251项事项全部达到全国先进水平；即办事项达到1249项；一日办结事项达到778项；办结时间累计从法定56413个工作日压缩至3270个工作日。

“一门、一网、一次”改革成效显著：2020年6月，印发《安阳市推进“一证通办”和“一件事”集成办理工作实施方案》，目前已实现185项事项“一证通办”、32项“一件事”集成办理。加入昆明“云上办”政务服务“跨省通办”联盟，与山西长治市等地签订“跨省通办”合作协议，在政务大厅设置“通办”窗口，实现132项事项“跨省通办”，800项事项“全省通办”。

造智慧政务服务平台升级版：2020年初，安阳智慧城市政务服务平台完成2.0升级，以“安馨办”政务服务品牌为引领，重塑平台架构，完善平台服务功能，实现“五大建设目标”、构建“四项核心体系”、打造“三个重点功能”。

完善政务服务惠企便民举措：在安阳市民之家设置“政务服务助企惠客厅”，为企业提供政策咨询、兑现“一站式”服务，实现惠企政策从“企业找”向“政府送”转变。设立24小时自助服务区，提供50余项便民服务事项自助办，年均为群众办理业务4万余人次。推行“周六延时”服务，将366项高频便民事项实现周六可办，解决了群众“上班没空办，下班没处办”难题。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)

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