服务名称：

启牛学堂

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

启牛学堂是一家专注财商知识普及的学习平台，总部位于北京，团队成员主要来自专业金融机构、银行及互联网公司。启牛学堂针对不同财商基础的用户人群，提供不同深度的课程内容，全方位帮助国民探索理财知识，正确评判自身财产管理能力，实现资产配置合理化。截至目前，启牛学堂累计服务用户已达1600万。

参评理由：

启牛学堂针对不同财商基础的用户人群，提供不同深度的课程内容，全方位帮助国民探索理财知识，正确评判自身财产管理能力，实现资产配置合理化。

启牛学堂从理论知识、实操经验、教学技巧等多方面综合考核筛选出专业讲师团队。在对用户充分洞察下，启牛学堂课程创新得以不断突破与完善。2021年起，启牛学堂推出全面升级的4.0版课程学习体系，建立一套“课程+实操+复习资料+班主任手册”的标准化体系，以丰富、严选的课程内容，为学员提供丰富、有趣、易学的学习体验，全面满足学习需求。

为保护金融消费者权益，降低金融风险，启牛学堂积极开展系列金融消费者权益保护工作，举办两场数字金融领域消费者权益保护专题研讨会，并围绕金融消费者权益保护基本权益与核心内容；制作系列海报、条漫和公益视频课程，通过电视、视频、音频等多种渠道和媒体平台分发传播，以更多样的形式、更易接受的内容，帮助金融消费者树立权益保护意识，助力金融消费市场健康有序发展。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)