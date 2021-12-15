人民网北京12月15日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为打好黄河流域深度节水控水攻坚战，提升水资源节约集约利用水平，突破黄河流域经济社会发展的瓶颈制约，国家发展改革委近日联合水利部、住房和城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部印发《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》（以下简称《实施方案》）。

“黄河流域水资源量占全国的2%，承担了全国12%的人口、17%的耕地以及50多座大中城市的供水任务，水资源开发利用率达80%，远超一般流域40%生态警戒线，水资源短缺成为最大矛盾。”国家发展改革委有关负责同志接受记者采访时介绍，《实施方案》提出到2025年，黄河流域万元GDP用水量控制在47立方米以下，比2020年下降16%；农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上；上游地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，中下游力争达到30%；城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。黄河流域水资源消耗总量和强度双控体系基本建立，流域水资源配置进一步优化，重点领域节水取得明显成效，非常规水源利用全面推进。

为此，《实施方案》重点部署以下四方面任务。

一是严格管理，提出强化水资源刚性约束，贯彻“四水四定”，坚决遏制不合理用水需求，严格用水指标管理，健全省、市、县行政区用水总量和强度控制指标体系，严格用水过程管理，强化动态监管，全面加强用水统计管理。

二是科学配置，提出优化黄河分水方案，推动省内黄河分水指标细化和跨市县河流水量分配，强化干支流水资源调度，强制推动将非常规水纳入统一配置，加强地下水开发利用管控，实施重点区域地下水超采综合治理。

三是节水开源，提出推进非常规水源利用，推广再生水用于工业生产、市政杂用和生态补水等，提升雨水资源涵养能力和综合利用水平，推动矿井水、苦咸水、海水淡化水利用。

四是节能减碳，提出推动减污降碳协同增效，强化全过程节水，降低能耗物耗，探索“供—排—净—治”设施建设运维一体化改革，示范推广资源能源标杆再生水厂，提高数字化智能化管理水平。

同时，《实施方案》聚焦农业、工业、生活用水等重点领域，全面推进水资源节约集约利用。

一是强化农业节水，推行节水灌溉，推广节水技术，实施节水改造，开展节水型灌区创建，发展高效旱作农业，优化种植结构，开展畜牧渔业节水，鼓励水产养殖尾水资源化利用。

二是加强工业节水，优化产业结构，严把项目准入关，开展节水改造，实施重点行业重点用水企业水效领跑者引领行动，鼓励工业废水循环利用，推广园区集约用水。

三是厉行生活节水，建设节水型城市，推进县域节水型社会达标建设，实行供水管网漏损控制，实施分区计量工程，开展智能化改造，开展农村生活节水，完善设施建设，推进计量收费，推广普及节水器具。

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