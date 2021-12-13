企业名称：

深圳华大基因股份有限公司

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

秉持着“基因科技造福人类”的初心和使命，深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因）为推进“健康中国”的发展战略贡献基因科技力量，在减少出生缺陷、加强肿瘤防控、抑制重大疾病对人类的危害、实现精准治愈感染等方向全面助力民生健康和精准医学。

在全球范围内，华大基因加速科技创新、积极发展产业布局，为世界公共卫生健康体系输出“中国技术”，其自主研发创新的“火眼”实验室一体化综合解决方案与新冠试剂盒为全球抗击新冠疫情提供坚实力量。

参评理由：

华大“火眼”实验室取自“火眼金睛”的典故，意在让新冠病毒“无处可藏”，在抗击新冠肺炎疫情时发挥了科技优势，为开展大规模核酸检测创新创造一体化综合解决方案，为全国乃至全球抗疫事业提供硬核科技支撑。

华大基因“火眼”实验室（气膜版）因其独特的创新性，兼顾设计美感与BSL-2级生物安全实验室实用要求，受到设计领域众多亲睐与关注。它采用PVC材料作为建筑主材，具有高体积压缩比，可以折叠拆卸，打包后可以通过货机空运，迅速响应地区需求，短时间内即可建设从几千到几十万单管的高通量核酸检测实验室。“火眼”机动检测整体解决方案包括气膜版和翼舱版两个形式，互补互通，相辅相成，以满足“千里驰援，克日即检”的抗疫需求。

华大基因还提供一套成熟的整体解决方案，包括前期实验室规划、设备组装调试、专业技能培养及考核体系、导入实验室质量管理体系BGI CSPro、提供售后服务等多项专业技术支持。

自2020年4月至今，华大基因驰援沙特抗疫陆续派出超500人的团队驰援。累计协助沙特建成了6座“火眼”实验室。支撑沙特全国50%的检测量。华大“火眼”实验室在北京、石家庄、广州、香港等超过20个城市落地。截至2021年上半年，华大基因累计在海外启动“火眼”实验室超过90个，分布在全球30余个国家和地区；在整个非洲地区建成10座“火眼”实验室。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)