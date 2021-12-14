人民网北京12月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月上旬与11月下旬相比，11种产品价格上涨，36种下降，3种持平。

其中，煤炭板块重点监测的7种产品中，1种上涨，6种下跌；石油天然气板块监测的6种产品中，5种下跌，1种持平；化工板块监测的10种产品价格均下跌；有色金属板块监测的4种产品中，3种下跌，1种持平；钢铁价格涨跌互现，价格上涨产品增多，价格下跌产品跌幅相对收窄；农产品板块监测的8种产品中，2种上涨，5种下跌，1种持平。

图片来源：国家统计局官网

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