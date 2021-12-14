12月11日至12月23日，伊利集团举行2022年度全球合作伙伴大会。据了解，本次大会采取线上+线下方式举行，伊利液态奶、奶粉、酸奶、冷饮、奶酪等五大事业部共将累计举办40余场区域会议。会上，各大区将与各区域的合作伙伴一同总结2021年取得的成绩，展望2022年发展新机遇。

回顾2021年，伊利集团液态奶、酸奶、奶粉、冷饮等各大事业部纷纷晒出“成绩单”。伊利集团相关负责人介绍，伊利前三季度实现营业总收入850.07亿元，同比增15.23%；实现净利润79.67亿元，同比增31.82%。伊利集团旗下有多款200亿级、100亿级超级品牌产品， 10亿元以上的子品牌也多达10个。以金典为例，2006年，伊利洞察到消费者对有机食品持续攀升的需求，推出金典有机奶。在今年前三季度，金典保持20%以上增长，开启新发展空间。该负责人认为，金典成功的因素第一是坚持，坚持依托差异化定位的品牌引领模式是一切创新的原点；第二是品牌价值观全方位引领；第三是以消费者为中心，开创产品营销双位一体的双轨制品牌建设模式。

该负责人介绍，一直以来，伊利携手全球合作伙伴坚持和推动创新战略，一方面持续汇聚全球优质奶源，在新西兰建设有大洋洲生产基地和威士兰乳业有限公司两个生产加工基地，在印尼建设单体规模最大的冰淇淋工厂也已于2021年12月10日正式投产；另一方面汇聚全球智慧资源，现已在欧洲、亚洲、大洋洲等地建立六大创新中心，不断为研发新品赋能。在此次全球伙伴大会上，伊利深入洞察消费者需求推出百余款新品，受到广大合作伙伴欢迎。

伊利智能工厂数字化生产线。受访者供图

该负责人提出，乳业及健康食品行业横跨一二三产业，产业链长且复杂，而数字化建设可以有效提升全产业链运营效率，不仅能够助力企业降本增效、推动业绩增长，更能打造出差异化的竞争优势，加深、加宽企业护城河。近年来，集团加速数字化转型，持续打造先进的数字技术系统、优质的数字资源体系、专业的数字化人才队伍，数字化运营在一些领域已初见成效，发展出了“四全”数字化业务运营体系，实现了全产业链覆盖、全渠道渗透、全方位互动和全品类共享。在数字化加持下，集团深度激活各类数据的价值，既重视公域流量，与电商、媒体平台全方位合作，在公域流量中捕捉机会；又重视私域开发，与消费者密切互动，建立信任和情感，效果显著。

最后，该负责人表示，面向2030年，除实现既定的中长期目标外，伊利将以高质量发展为主线，实现“消费者价值领先”“社会价值领先”“员工价值领先”“企业价值领先”的四大价值领先目标，推动企业健康、可持续发展。下一步，集团将携手全球合作伙伴，坚守品质初心，加速数字化转型，不断引领和提升中国乳业高质量发展。

(责编：董童、李源)