技术名称：

超IE5能效标准电机技术

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

丹麦格兰富公司是水泵及解决方案供应商，成立于1945年。2020年集团净营业额达263亿丹麦克朗，在全球各地拥有雇员超过19000人，年产量超过1700万台水泵装置。公司成立至今的76年里，格兰富始终专心致力于水泵相关的技术、产品，为应对世界水资源和气候挑战提供开创性解决方案，提高人们的生活品质。

1995年，格兰富正式进入中国市场，目前在全国18个城市设有办公室，拥有两家生产厂和一个研发中心，员工1600多名。其中，格兰富商业建筑服务业务的全球总部于2021年落户于中国上海。格兰富公司是被授权ISO9001标准质量证书的水泵厂商，并通过了ISO14001等有关环保认证。同时，格兰富还是获得中国清水离心泵节能产品认证的外资企业，连续多年入选中国节能产品政府采购清单。

参评理由：

76年来，格兰富公司从最初的铁匠铺发展成为循环泵生产商及水技术方案供应商，一直专注于水泵生产及水技术开发。格兰富每年拨出营业额的5%至7%，投入于研发工作，在丹麦及海外设置大型研发中心，网罗行业内研究人员。格兰富中国技术中心于2007年在苏州正式成立，目前已有超过100位来自中国和丹麦的研发人员供职；针对海绵城市建设、楼宇二次供水等，为中国市场提供量身定制的节能产品和智能化解决方案，成为格兰富集团智慧创新的重要源泉。

2015年，格兰富Lifelink水资源解决方案获得联合国大奖。2016年至今，格兰富中国携手认证经销商，积极支持妇女发展基金会“母亲水窖”、外交部在云南省麻栗坡县、金平县的村民安全饮水工程等项目。2020年，格兰富荣获“2020第一财经·中国企业社会责任榜环境生态贡献奖”。格兰富于2021年10月第26届IMD（The Institute for Management Development）全球家族企业奖。

如今，格兰富的新一代稀土永磁电机（MGE E-电机）超越了IE5要求。将工频水泵、数字集成变频水泵以及基于稀土永磁电机的新一代数字集成变频水泵（CRE泵）在同等运行参数情况下的能耗进行计算对比发现，稀土永磁电机IE5能效要比目前市场的异步电机IE3能效提升5%-19%的效率水平。从配置传统异步电机的水泵，到数字集成变频水泵配置永磁电机的电耗可下降29%。这套设备在中国许多城市的二次供水系统改造项目中得以使用，为当地用户实现了15.28-32.3%的节电节能率。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)