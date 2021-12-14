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第十八届人民匠心奖

候选服务：融创·阿朵小镇

2021年12月14日08:08 |
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服务名称：

融创·阿朵小镇

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

融创中国控股有限公司，香港联交所主板上市企业，成立于2003年，以“至臻·致远”为品牌理念，致力于通过高品质的产品与服务，整合优质资源，为中国家庭提供美好生活场景与服务，成为中国“美好城市共建者”。融创中国以地产为核心主业，布局6大业务板块：地产、服务、文旅、文化、会议会展和医疗康养。经过18年发展，融创已具备综合城市开发与产业整合运营能力。

参评理由：

融创·阿朵小镇汇聚融创地产、服务、文旅、文化和医疗康养5大产业集团之力，择址青岛藏马山，依托优越的自然山水资源，落地山水田园、亲子娱乐、文艺打卡、休闲度假和健康颐养5大版块全龄旅居度假业态，打造以田园综合体为核心的高品质休闲旅居小镇，为中国高端家庭营造理想的居所，提供美好旅居生活，致力打造中国文旅小镇标杆、全国文化旅游目的地。

融创·阿朵小镇以田园综合体为核心的高品质休闲旅居小镇的特色差异化IP定位，以旅为魂、以居为心，集居住、旅游、度假、休闲、康养、娱乐等为一体，跳离了中国文旅小镇同质化竞争的格局。首先，阿朵小镇所在的藏马山，四季风景如画，是一处宜居宜养的山水秘境，满足都市人对自然山水的向往，承载起度假、休闲、放松、娱乐和心灵释放的功能。第二，阿朵小镇提倡对中国传统文化的回归，规划落地了山水田园、亲子娱乐、文艺打卡、休闲度假和健康颐养5大版块全龄旅居度假业态，以独具匠心的风情建筑和度假住假皆宜的居游形态，为全年龄提供美好旅居生活。第三，运营方面，阿朵小镇配置了阿朵商管、农业、园林、物业、康养、文旅、地产7大板块，更另辟蹊径采用了网红文旅IP主题细分和差异化打法，独特IP和优秀运营为小镇带来高人气、高关注和高业绩。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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