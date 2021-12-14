服务名称：

易快报

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

北京合思信息技术有限公司（以下简称合思信息）创立于2014年11月，致力于企业SaaS领域云产品及服务的创新，运用前沿的互联网应用技术和先进的企业管理理念，为企业提供差旅订购、电子报销、预算费控、发票管理等一站式服务，从而帮企业实现显著的降本增效，为企业提供有力的业务决策支持。公司成立6年多来，目前已完成D轮10亿元人民币融资，服务近5000家企业付费客户。

参评理由：

易快报是敏捷的企业报销费控与聚合消费平台，为企业提供移动报销、聚合消费、全程费控、预算管理、发票管理的一站式解决方案。

易快报以连接为核心，以业财一体化为目标，依托互联网聚合企业因公消费平台，帮助企业从财务视角建立合规预算费控，从经营视角进行敏捷决策分析，通过精细化成本核算和智能费用管控，促进企业降低成本、提升效率，实现效益最大化。同时，可集成银行及第三方支付平台打通对公对私付款，对接财务软件自动生成凭证，并与企业现有 OA、CRM、ERP 等业务系统无缝集成，打破数据孤岛，整合连接价值。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)