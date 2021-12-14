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第十八届人民匠心奖

候选服务：国美“家·生活”战略

2021年12月14日17:32 |
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服务名称：

国美“家·生活”战略

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

国美控股集团成立于1987年，秉承着“商者无域 相融共生”的理念不断跟随时代机遇成长，旗下零售版块国美零售于2004年7月在香港联交所上市，逐渐发展成为科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商。作为零售业的资深参与者和建设者，国美从最初的线下门店延展到线上平台，并于2017年提出“家·生活”战略，从整体“家生活”角度出发持续拓展家庭生活服务消费领域，聚合家用、家电、家居、家装、家服务的供应链和服务体系，满足中国消费者全场景、全品类、全服务、全生命周期的消费需求。

参评理由：

2020年，国美完成了“家·生活”战略第一阶段的基础设施建设，以集成、跨界和创新为出发点，构建了线上、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建等六大平台，并全面开展战略第二阶段的精细深化部署。目前，国美聚焦零售业和家服务业，以行业模式创新、技术赋能线上及线下为突破口，开启了以线上“真快乐”与线下“国美家”为核心的“家·生活”第二阶段战略蓝图，将以用户思维、平台思维、科技思维、闭环思维为指导思想，实现各自商业模式闭环以及集团整体生态闭环，打造“全零售生态共享平台”，重塑零售价值。

国美始终以“用户思维”为核心，链接了大量用户，2021年上半年，国美零售平均日活近200万，平均月活超3500万。目前，国美在娱乐化营销下，获得了“Z世代”的支持，撬动了巨大的消费潜能。基于对零售业的深刻洞察，国美积极自我变革，确立了“家·生活”战略，并以线上、线下、供应链、物流、大数据&云以及共享共建六大平台为抓手，向全场景、全链路、全服务、全模式的全零售生态共享平台升级。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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