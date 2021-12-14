服务名称：

水滴保

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

水滴保是水滴公司2017年5月推出的互联网保险经纪平台，运营主体为水滴保险经纪有限公司，是中国银保监会批复的全国性保险经纪公司。公司一直以“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”为使命，致力于用科技助推普惠保险，提供更多高性价比的产品和极致的服务体验。目前，水滴保险经纪已与国内60多家保险公司达成合作，推出323种保险产品，覆盖医疗、重疾、意外、寿险、年金等人身健康险各类险种，为成人、少儿、老人以及慢病人群提供全方位的保障和服务。

参评理由：

2021年，水滴保险经纪进行线上服务全新升级，推出“三点一线”服务承诺，坚持“用户第一”的平台宗旨，不断升级保险服务质量、优化理赔体验、保障用户权益，致力于为用户提供专业、有温度、可信赖的保险服务。“三点一线”主要包括：资金安全一点不担心、专业讲解一点不费心、全程协赔一点不烦心、销售误导是绝对红线。“三点一线”服务承诺，前后一共迭代了24版，深入了解用户痛点。

在用户关心的理赔方面，水滴保险经纪通过“理赔管家”真人服务全程为用户提供协赔服务，全程“赔伴”用户解决理赔服务及后续医疗康复中遇到的各种问题。目前，在水滴保平台上，赔款金额在1万元以内、材料齐全且事故责任明确的理赔案件，用户报案成功后将自动进入 “加速理赔通道”优先受理，承诺1-3个工作日内向用户出具理赔结论。目前水滴保理赔平均时效为15.7小时，最快理赔时效为8秒。此外，针对用户在投保前、中、后期分别可能遇到的各种可能存在的问题，水滴保险经纪还特别为用户提供专业权威的保险知识、解读保险政策。由具有至少5年专业保险从业经验的保险精算师、规划师、核保师等，通过抖音、微信、小红书、知乎等渠道拉近用户距离，为用户普及保险意识，解答保险疑惑。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)