人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>第十八届人民匠心奖>>匠心服务奖

第十八届人民匠心奖

候选服务：水滴保

2021年12月14日20:30 |
小字号

服务名称：

水滴保

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

水滴保是水滴公司2017年5月推出的互联网保险经纪平台，运营主体为水滴保险经纪有限公司，是中国银保监会批复的全国性保险经纪公司。公司一直以“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”为使命，致力于用科技助推普惠保险，提供更多高性价比的产品和极致的服务体验。目前，水滴保险经纪已与国内60多家保险公司达成合作，推出323种保险产品，覆盖医疗、重疾、意外、寿险、年金等人身健康险各类险种，为成人、少儿、老人以及慢病人群提供全方位的保障和服务。

参评理由：

2021年，水滴保险经纪进行线上服务全新升级，推出“三点一线”服务承诺，坚持“用户第一”的平台宗旨，不断升级保险服务质量、优化理赔体验、保障用户权益，致力于为用户提供专业、有温度、可信赖的保险服务。“三点一线”主要包括：资金安全一点不担心、专业讲解一点不费心、全程协赔一点不烦心、销售误导是绝对红线。“三点一线”服务承诺，前后一共迭代了24版，深入了解用户痛点。

在用户关心的理赔方面，水滴保险经纪通过“理赔管家”真人服务全程为用户提供协赔服务，全程“赔伴”用户解决理赔服务及后续医疗康复中遇到的各种问题。目前，在水滴保平台上，赔款金额在1万元以内、材料齐全且事故责任明确的理赔案件，用户报案成功后将自动进入 “加速理赔通道”优先受理，承诺1-3个工作日内向用户出具理赔结论。目前水滴保理赔平均时效为15.7小时，最快理赔时效为8秒。此外，针对用户在投保前、中、后期分别可能遇到的各种可能存在的问题，水滴保险经纪还特别为用户提供专业权威的保险知识、解读保险政策。由具有至少5年专业保险从业经验的保险精算师、规划师、核保师等，通过抖音、微信、小红书、知乎等渠道拉近用户距离，为用户普及保险意识，解答保险疑惑。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
专家热议上市公司高质量发展：加强公司治理 提升质量效益
　　人民网北京12月14日电 （记者任妍）上市公司高质量发展是资本市场可持续发展的重要基石。当前，提高上市公司质量，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，已成为各界关注的重点问题。…
工信部组织开展工业领域数据安全管理试点工作
　　人民网北京12月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近期组织开展工业领域数据安全管理试点工作，旨在遴选一批示范企业、优秀产品和典型解决方案，形成可复制可推广的管理模式，促进提升行业数据安全保护水平。 据了解，试点内容分为必选和可选两部分。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部