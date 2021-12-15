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风云气象卫星全球用户增至121个国家和地区

2021年12月15日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月14日电  （记者李红梅）记者14日从中国气象局获悉：截至目前，我国风云气象卫星家族全球用户“朋友圈”已增至121个国家和地区，其中有85个“一带一路”沿线国家和地区，全球92个国家和地区的1400多名学员接受了相关技术培训。风云气象卫星家族实时向国内外用户免费开放数据，为这些国家和地区乃至全球气象预报、自然灾害应对和生态环境治理，发挥了重要作用。

　　12月13日，中国气象局国家卫星气象中心公布了一组数据——自2019年1月业务运行以来，被誉为“一带一路星”的风云二号H星，每日接收28幅全圆盘云图、20幅北半球云图，现已接收5.5万幅云图，被广泛应用于“一带一路”沿线国家和地区天气监测预报、灾害预警、农业生产及科学研究等领域。

　　整个风云气象卫星家族都在竭力服务“一带一路”沿线国家和地区乃至全球的气象预报、自然灾害应对和生态环境治理。不久前成功发射尚处于在轨测试阶段的全球首颗民用晨昏轨道气象卫星风云三号E星，以及我国新一代静止轨道气象卫星风云四号B星，甚至已提前接到国际用户“需求订单”，期待尽快为其所用。

　　据国家卫星气象中心主任王劲松介绍，今年已为斯里兰卡、缅甸、尼泊尔等国家启动应急保障机制20余次，以应对溃坝、火山喷发、强降雨等灾害。目前，正在推动风云四号A星、风云三号D星、风云二号H星加入空间与重大灾害国际宪章机制“值班卫星”序列。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月15日 06 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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