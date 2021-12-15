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提升品质、树立品牌，满足个性化、多元化需求——

儿童摄影：用镜头留住童真（消费万花筒）

杨翔宇
2021年12月15日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　“想用光影记录下这个珍贵的时刻。” 最近，北京房山区的王女士带刚满月的宝宝到一家儿童摄影机构拍摄了一套满月照，看着照片上宝宝的可爱小细节，王女士非常欣喜。

　　随着消费升级迭代和生活品质提升，花费几百元、几千元给孩子拍套照片，从出生起便记录孩子成长的过程，逐渐成为一种消费新风尚。市场需求的增长，推动儿童摄影行业迅速发展，涌现出大量的专业儿童摄影机构，专门从事新生儿摄影、婴童摄影、亲子摄影等。

　　儿童消费群体规模十分庞大，据第七次全国人口普查数据，0至14岁人口为2.53亿人，而三孩生育政策的实施，更为儿童摄影市场蓬勃发展注入了新动能。

　　“上次我家宝宝满百天的时候来拍过，这次一周岁再拍一套。”北京朝阳区的刘女士一家来到某儿童摄影机构，准备再次体验亲子拍摄。与婚纱摄影、综合摄影等其他行业摄影相比，儿童摄影的显著特点在于消费频次高，出生、周岁、入学等各个阶段都可能产生消费。儿童摄影机构通过细致、贴心的服务，加强与消费者的情感连接，达到吸引回头客的目的。

　　中国人像摄影学会发布的数据显示，2019年中国人像摄影行业经营单位42.3万家，其中儿童摄影经营单位占33%。而据相关机构测算，2020年，我国儿童摄影行业年产值超过1000亿元，预计今年将达到1200亿元以上。

　　发展迅速的儿童摄影行业也存在着一些问题。比如，有的消费者受低价吸引进店，却被推销高价产品；有的消费者花费上万元订下可每年拍摄的“成长套系”，却发现后续几年的服务质量下降。据中国人像摄影学会统计，儿童摄影行业大部分为规模以下中小企业，有些企业存在低价获客、产品同质化、隐形消费多、客户投诉率高等问题。

　　近年来，相关政府部门和行业组织积极引导企业进行诚信与标准化建设，从改善经营、明确规范、提升品质、树立品牌等多方面着力，提升儿童摄影行业的产品和服务，满足消费者个性化、多元化需求，助力儿童摄影更好地用镜头留住童真。期待相关部门加快出台规范行业发展的相关政策措施，推动儿童摄影行业行稳致远。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月15日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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