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北交所开市首月市场运行总体平稳

2021年12月15日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月14日电 （记者赵展慧）14日，记者从北京证券交易所获悉，北交所开市首月市场运行总体平稳，改革积极效应显著。市场成交较改革前显著增加，上市新股集体上涨，市场参与热情提升，专业机构积极入场，投资者入市意愿增强。创新层、基础层受到带动，交投活跃度有效改善。

　　市场成交活跃度提升，价格走势整体平稳。11月15日—12月14日，北交所合计成交478.97亿元，第二周开始成交随开市效应消退而逐步收窄，变化趋势符合新设板块一般规律。市场流动性较精选层期间改善，日均成交量较此前精选层增加3.07倍，股票日均换手率1.46%，较原精选层提高0.74个百分点，符合中小市值股票流动性特征。首月11只新股集体上涨，平均涨幅为110.84%；71只平移股票多数由开市前高位回调，但仍较改革消息宣布前上涨29.97%。从市场表现看，北交所日均振幅由开市首日的25.51%降至5.28%，股价逐渐趋于平稳；个股波动在预期的合理范围内，价格走势较为平稳，市场定价功能进一步完善。

　　投资者参与热情较高，专业机构积极入场。截至12月14日，北交所合格投资者开户数超460万户，较改革消息宣布前增加约1.7倍。经过买卖双方充分博弈后，投资者已趋于理性，总体交易热度保持合理水平。除直接参与外，公募基金等其他渠道同样受到较高关注，首批8只主题基金全部实现半日超募。开市至今，机构研报密集发布、调研热度高涨，带动生物医药、信息技术、新能源、新材料等领域个股预期上涨。

　　北交所反哺效应显现，创新层基础层交投明显改善。基础层、创新层价量显著提升。受北交所引领带动，基础层、创新层交投活跃度明显改善。改革消息宣布以来，三板成指、三板做市、创新成指累计涨跌幅分别为15.13%、34.79%、20.19%，北交所开市后，创新层基础层日均成交总额较改革消息宣布前增长1.83倍。北交所和新三板创新层、基础层呈现出一定的投资轮动效应。整体而言，北交所、新三板将持续为投资者分享创新型中小企业发展红利创造机遇。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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