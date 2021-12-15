人民网北京12月15日电 （记者李栋）日前，国家乡村振兴局、中华全国工商业联合会印发《“万企兴万村”行动倾斜支持国家乡村振兴重点帮扶县专项工作方案的通知》。“十四五”期间，力争实现民营企业与160个重点帮扶县的对接全覆盖。

据相关负责人介绍，“十四五”期间，通过重点民营企业对接、重点民营企业对接、省内民营企业对接三种渠道，力争实现民营企业与160个重点帮扶县的对接全覆盖，通过“帮县带村”等形式，逐步向行政村延伸。

在重点民营企业对接方面，引导全国层面有一定影响力的民营企业到重点帮扶县开展对接，努力促成一批巩固脱贫成果和助力乡村振兴示范项目。

在深化东西部协作“万企兴万村”行动方面，东部8省（市）动员民营企业开展帮扶对接，针对每个重点帮扶县至少开展一次以民营企业为主体的考察对接活动，力争实现每个重点帮扶县至少有3个东部省（市）民营企业帮扶。

此外，西部10个有重点帮扶县的省（区、市），动员本省（区、市）内有一定实力的民营企业开展帮扶对接，力争实现每个重点帮扶县至少有3个省内民营企业帮扶。

“以‘万企兴万村’行动为平台，采取政府引导与市场运作相结合、政策支持与民营企业参与相结合、集中发动与持续推动相结合、公益帮扶和投资经营相结合等方式，动员引导民营企业与重点帮扶县开展帮扶对接，帮助发展产业，参与乡村建设，补齐区域性发展短板，在全社会营造民营企业参与乡村振兴的良好氛围。”国家乡村振兴局相关负责人表示。

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