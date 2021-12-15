人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布多项11月份宏观经济数据，数据显示，11月份，国民经济继续保持恢复态势，工农业生产稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨，国际收支继续改善。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份，面对复杂严峻国际环境和国内疫情散发多发等多重挑战，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强宏观政策跨周期调节，持续做好“六稳”、“六保”工作，加大保供稳价和助企纾困力度。我国高质量发展稳步推进，发展韧性不断增强，经济运行总体稳定。

粮食产量再创新高，工业生产持续回升

全国秋粮再获丰收，产量10178亿斤，比上年增加191亿斤，增长1.9%。全年全国粮食产量再创新高，达到13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，连续7年保持在1.3万亿斤以上。

11月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月加快0.3个百分点；两年平均增长5.4%，比上月加快0.2个百分点；环比增长0.37%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长6.2%，制造业增长2.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%。高技术制造业增加值同比增长15.1%，比上月加快0.4个百分点；两年平均增长12.9%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长112.0%、27.9%、11.9%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.6%；股份制企业增长4.5%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%；私营企业增长3.9%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。11月份，制造业采购经理指数为50.1%。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额71650亿元，同比增长42.2%，两年平均增长19.7%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.01%，同比提高1.04个百分点。

服务业总体恢复，新兴服务业较快发展

11月份，全国服务业生产指数同比增长3.1%，比上月回落0.7个百分点；两年平均增长5.6%，比上月加快0.1个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.0%，租赁和商务服务业生产指数增长7.7%。1-11月份，服务业生产指数同比增长14.0%，两年平均增长6.0%。1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长22.1%；两年平均增长10.6%，与1-9月份持平。11月份，服务业商务活动指数为51.1%，其中与制造业活动密切相关的生产性服务业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售稳中有缓，网上零售较为活跃

11月份，社会消费品零售总额41043亿元，同比增长3.9%，比上月回落1.0个百分点；两年平均增长4.4%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.22%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额35337亿元，同比增长3.7%；乡村消费品零售额5706亿元，同比增长4.8%。按消费类型分，商品零售36200亿元，同比增长4.8%；餐饮收入4843 亿元，同比下降2.7%。基本生活消费较快增长，限额以上单位饮料类、粮油食品类商品零售额同比分别增长15.5%、14.8%。升级类消费增长较快，限额以上单位文化办公用品类、化妆品类商品零售额同比分别增长18.1%、8.2%。1-11月份，社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，两年平均增长4.0%。1-11月份，全国网上零售额118749亿元，同比增长15.4%。其中，实物商品网上零售额98056亿元，同比增长13.2%；占社会消费品零售总额的比重为24.5%，比1-10月份提高0.8个百分点。

固定资产投资保持增长，高技术产业投资增长加快

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）494082亿元，同比增长5.2%，比1-10月份回落0.9个百分点；两年平均增长3.9%，比1-10月份加快0.1个百分点；11月份环比增长0.19%。分领域看，1-11月份基础设施投资同比增长0.5%，制造业投资增长13.7%，房地产开发投资增长6.0%。全国商品房销售面积158131万平方米，同比增长4.8%，两年平均增长3.1%；商品房销售额161667亿元，同比增长8.5%，两年平均增长7.8%。分产业看，第一产业投资同比增长9.3%，第二产业投资增长11.1%，第三产业投资增长2.5%。民间投资同比增长7.7%；两年平均增长3.8%，与1-10月份持平。高技术产业投资同比增长16.6%；两年平均增长14.2%，比1-10月份加快0.7个百分点。其中，高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长22.2%、6.4%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业投资同比分别增长26.1%、24.7%；高技术服务业中，电子商务服务业、检验检测服务业投资同比分别增长47.5%、14.8%。社会领域投资同比增长10.3%，两年平均增长10.8%；其中卫生投资、教育投资同比分别增长26.6%、9.5%。

货物进出口增势良好，贸易结构持续优化

11月份，货物进出口总额37164亿元，同比增长20.5%。其中，出口20885亿元，增长16.6%；进口16279亿元，增长26.0%。进出口相抵，贸易顺差4607亿元。1-11月份，货物进出口总额353903亿元，同比增长22.0%。其中，出口195763亿元，增长21.8%；进口158140亿元，增长22.2%。1-11月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为61.6%，同比提高1.6个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为48.5%，同比提高2.2个百分点。机电产品出口同比增长21.2%，占出口总额的比重为59%。

城镇就业不断增加，就业形势总体稳定

1-11月份，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。11月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月上升0.1个百分点，比上年同期下降0.2个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.1%，外来户籍人口调查失业率为4.8%。16-24岁人口调查失业率为14.3%，比上月上升0.1个百分点；25-59岁人口调查失业率为4.3%，比上月上升0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，与上月持平。全国企业就业人员周平均工作时间为47.8小时。

居民消费价格总水平稳定，工业生产者出厂价格涨幅回落

11月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点；环比上涨0.4%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.7%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.7%，生活用品及服务价格上涨0.5%，交通通信价格上涨7.6%，教育文化娱乐价格上涨3.0%，医疗保健价格上涨0.6%，其他用品及服务价格下降0.6%。在食品烟酒价格中，猪肉价格同比下降32.7%，粮食价格上涨1.5%，鲜果价格上涨4.1%，鲜菜价格上涨30.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%。

11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点；环比持平。工业生产者购进价格同比上涨17.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比上涨1.0%。1-11月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨7.9%、10.7%。

“总的来看，11月份国民经济继续保持恢复态势，主要宏观指标处于合理区间。”付凌晖指出，同时要看到，国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复制约仍然较多。下一步，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，做到跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，促进经济社会发展行稳致远。

(责编：杨曦、高雷)