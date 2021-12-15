现代农业微喷节水灌溉技术。水利部供图

人民网北京12月15日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部发布了苹果、柑橘种植灌溉用水定额。至此，水利部自2019年以来已陆续发布105项用水定额，其中农业14项、工业70项、建筑业3项和服务业18项，我国基本建立了全面系统的用水定额体系。

据了解，农业用水占我国用水总量的60%以上，农业节水管理是提高我国整体用水水平的关键，此次制定的14项农业定额覆盖88%以上粮食和85%以上油料作物播种面积，包含水稻、小麦、玉米、棉花、油菜、马铃薯、苹果、柑橘等主要粮食和经济作物。

水利部相关负责人表示，作为节水工作必备的量化标尺，用水定额广泛应用于涉水规划、水资源论证、取水许可、计划用水、节水评价、节水载体建设和监督考核等各项工作，是指导各行业开展节水工作的重要技术依据，对于强化水资源精细化管理，建立健全节水制度政策等路径，提升水资源节约集约能力具有重要意义。

近年来，我国工业用水总量总体虽呈下降趋势，但工业领域仍存在较大的节水潜力，此次制修订的70项工业用水定额对用水效率提出了更高要求，涉及的行业用水量占工业总体的80%以上，包括火力发电、钢铁、纺织、造纸、石油炼制、味精、罐头食品、酵母制造等。

“随着城镇化的推进，建筑用水受到社会广泛关注。”该负责人表示，水利部发布了住宅房屋建设、体育场馆建设和建筑装饰等三项建筑业用水定额，逐步推动建筑领域的节约用水工作。此外，服务业用水定额重点关注重要的城镇生活用水户和高耗水服务行业，包括机关、学校、医院、洗浴、洗车、高尔夫球场、室外人工滑雪场等，涉及行业的用水量占我国服务业用水总量的90%以上。

“下一步，水利部将通过强化对定额实施情况的评估工作，不断完善定额指标，持续提高用水定额制修订的质量和时效，完善节水标准定额体系，为新阶段水利高质量发展提供基础支撑。”该负责人说。

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