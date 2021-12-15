人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，12月14日下午，平益高速白泥湖湘江特大桥全幅贯通，标志着湖南省重点建设项目——平益高速主线控制性工程全部完成，为项目明年底建成通车打下了坚实基础。

平益高速白泥湖湘江特大桥。交通运输部供图

白泥湖湘江特大桥系平益高速关键控制性工程，位于湘阴县石塘镇、鹤龙湖镇境内，全长2369米。作为湖南省内最大抽水深度基础施工项目，大桥涉水施工难度大，7个主墩桩基达126根，其中，108#墩为孤岛施工，整个钻机钻杆深度达到110余米，大桥5个大型钢围堰抽水深度达30米以上。如何保证钢围堰在深水位压力下的安全受力状态，成为项目最大的技术难点。2020年新冠肺炎疫情爆发后，项目强化疫情防控，在湖南省内率先复工复产，并于当年湘江汛期前实现主桥墩顺利出水。2021年9月24日，主桥左幅合龙。

平益高速白泥湖湘江特大桥。交通运输部供图

平益高速是湖南省在建投资最大、里程最长、建设难度较大的高速公路项目。项目开工建设以来，聚焦“交通强国”建设和平安百年品质工程创建，以“创标杆、创效益、创品牌”为战略目标，全面推行“标准化、自动化、智能化”施工管理，抓实安全生产“一会三卡”制度，广泛应用“四新技术”，通过劳动竞赛汇聚起常态化疫情防控与高质量建设“双战双赢”的合力。目前，平益高速平伍段已进入路面施工阶段，伍益段主线土建工程也将基本完工。

平益高速起于湘赣交界处平江县石牛寨镇（对接江西修平高速），止于益阳赫山区笔架山（对接长常北线高速长益段），线路全长176.66公里，概算总投资243.24亿元，计划2022年底建成通车。项目通车后对推动湘赣边区域合作示范区建设、湘赣边革命老区对接长江经济带发展具有重要意义，将成为驱动湖南高质量发展的新引擎。

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