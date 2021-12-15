人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

平益高速白泥湖湘江特大桥全幅贯通 计划2022年底通车

2021年12月15日15:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，12月14日下午，平益高速白泥湖湘江特大桥全幅贯通，标志着湖南省重点建设项目——平益高速主线控制性工程全部完成，为项目明年底建成通车打下了坚实基础。

平益高速白泥湖湘江特大桥。交通运输部供图

白泥湖湘江特大桥系平益高速关键控制性工程，位于湘阴县石塘镇、鹤龙湖镇境内，全长2369米。作为湖南省内最大抽水深度基础施工项目，大桥涉水施工难度大，7个主墩桩基达126根，其中，108#墩为孤岛施工，整个钻机钻杆深度达到110余米，大桥5个大型钢围堰抽水深度达30米以上。如何保证钢围堰在深水位压力下的安全受力状态，成为项目最大的技术难点。2020年新冠肺炎疫情爆发后，项目强化疫情防控，在湖南省内率先复工复产，并于当年湘江汛期前实现主桥墩顺利出水。2021年9月24日，主桥左幅合龙。

平益高速白泥湖湘江特大桥。交通运输部供图

平益高速是湖南省在建投资最大、里程最长、建设难度较大的高速公路项目。项目开工建设以来，聚焦“交通强国”建设和平安百年品质工程创建，以“创标杆、创效益、创品牌”为战略目标，全面推行“标准化、自动化、智能化”施工管理，抓实安全生产“一会三卡”制度，广泛应用“四新技术”，通过劳动竞赛汇聚起常态化疫情防控与高质量建设“双战双赢”的合力。目前，平益高速平伍段已进入路面施工阶段，伍益段主线土建工程也将基本完工。

平益高速起于湘赣交界处平江县石牛寨镇（对接江西修平高速），止于益阳赫山区笔架山（对接长常北线高速长益段），线路全长176.66公里，概算总投资243.24亿元，计划2022年底建成通车。项目通车后对推动湘赣边区域合作示范区建设、湘赣边革命老区对接长江经济带发展具有重要意义，将成为驱动湖南高质量发展的新引擎。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
平益高速白泥湖湘江特大桥全幅贯通 计划2022年底通车
　　人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，12月14日下午，平益高速白泥湖湘江特大桥全幅贯通，标志着湖南省重点建设项目——平益高速主线控制性工程全部完成，为项目明年底建成通车打下了坚实基础。 平益高速白泥湖湘江特大桥。…
外汇局传达学习中央经济工作会议精神 以深化外汇领域改革开放激活发展动力
　　人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。会议强调，明年外汇管理工作要坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，以深化外汇领域改革开放激活发展动力，推动经济高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部