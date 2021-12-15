人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

外汇局传达学习中央经济工作会议精神 以深化外汇领域改革开放激活发展动力

2021年12月15日14:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。会议强调，明年外汇管理工作要坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，以深化外汇领域改革开放激活发展动力，推动经济高质量发展。

会议指出，下一步将重点抓好五项工作：一是进一步促进跨境贸易投资便利化，持续激发市场主体活力。扩大外汇业务便利化试点，支持贸易新业态新模式发展。完善跨境金融区块链服务平台，助力中小微企业和民营企业更好开展跨境贸易和投融资活动。推动共建“一带一路”高质量发展。做好冬奥会、冬残奥会用汇保障工作。

二是稳妥有序推进资本项目开放。完善直接投资准入前国民待遇加负面清单管理，稳步扩大金融市场双向开放。支持区域开放创新和特殊区域建设。深化外汇领域“放管服”改革，提升政务服务数字化智能化水平。

三是完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，防范化解外汇领域重大风险，维护国家经济金融安全。加强跨境资金流动监测预警，以“零容忍”态度严厉打击外汇领域违法违规行为。引导市场主体树立“汇率风险中性”理念，推动企业更广泛使用汇率避险工具。

四是完善外汇储备经营管理，保障资产安全、流动和保值增值。

五是加强和改善党对金融外汇工作的领导。认真贯彻落实党的路线方针政策，做好巡视整改“后半篇文章”，以推动高质量发展的实际行动切实为党分忧、为国尽责、为民奉献。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局传达学习中央经济工作会议精神 以深化外汇领域改革开放激活发展动力
　　人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。会议强调，明年外汇管理工作要坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，以深化外汇领域改革开放激活发展动力，推动经济高质量发展。…
吕建军：冷链物流高质量发展为乡村振兴奠定产业基础
　　人民网北京12月15日电 （记者许维娜）国务院办公厅日前印发《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》），加强顶层设计和工作指导，推动冷链物流高质量发展。记者就该规划相关内容采访了中国农业大学教授吕建军。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部