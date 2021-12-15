人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。会议强调，明年外汇管理工作要坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，以深化外汇领域改革开放激活发展动力，推动经济高质量发展。

会议指出，下一步将重点抓好五项工作：一是进一步促进跨境贸易投资便利化，持续激发市场主体活力。扩大外汇业务便利化试点，支持贸易新业态新模式发展。完善跨境金融区块链服务平台，助力中小微企业和民营企业更好开展跨境贸易和投融资活动。推动共建“一带一路”高质量发展。做好冬奥会、冬残奥会用汇保障工作。

二是稳妥有序推进资本项目开放。完善直接投资准入前国民待遇加负面清单管理，稳步扩大金融市场双向开放。支持区域开放创新和特殊区域建设。深化外汇领域“放管服”改革，提升政务服务数字化智能化水平。

三是完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，防范化解外汇领域重大风险，维护国家经济金融安全。加强跨境资金流动监测预警，以“零容忍”态度严厉打击外汇领域违法违规行为。引导市场主体树立“汇率风险中性”理念，推动企业更广泛使用汇率避险工具。

四是完善外汇储备经营管理，保障资产安全、流动和保值增值。

五是加强和改善党对金融外汇工作的领导。认真贯彻落实党的路线方针政策，做好巡视整改“后半篇文章”，以推动高质量发展的实际行动切实为党分忧、为国尽责、为民奉献。

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