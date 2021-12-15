人民网北京12月15日电 （记者许维娜）国务院办公厅日前印发《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》），加强顶层设计和工作指导，推动冷链物流高质量发展。记者就该规划相关内容采访了中国农业大学教授吕建军。

“《规划》的出台为全面实施乡村振兴战略奠定产业基础。”吕建军认为，我国在取得了脱贫攻坚战略的全面胜利之后，开启全面实施乡村振兴战略。产业振兴解决农村的物质根基，是乡村振兴的重要基础，也是解决三农问题的前提。

他同时指出，目前在我国农产品流通中，由于农产品自身的生物性特点，流通过程中的损耗率较高。比如新鲜的水果、蔬菜、肉类等在长时间的运输和储存中很容易变质。

根据专家测算，我国粮食、马铃薯、水果、蔬菜的产后损失率分别为7%-11%、15%-20%、15%-20%和20%-25%，高于发达国家平均损失率。农产品流通过程中的损耗、变质导致流通成本高，阻碍了农村经济发展。

在吕建军看来，冷链物流行业贯通一二三产业，是巩固脱贫攻坚工作成果，有效衔接乡村振兴，促进消费升级的重要基础性、战略性、先导性产业，推动冷链物流高质量发展，是减少农产品产后损失和食品流通浪费，扩大高品质市场供给，更好满足人民日益增长美好生活需要的重要手段，也是支撑农业规模化产业化发展，促进农业转型和农民增收，助力乡村振兴的重要基础。

他还表示，“十四五”期间，我国明确提出“建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”，在构建双循环的新发展格局中，冷链物流发展将成为重要发力点。

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