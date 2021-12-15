人民网北京12月15日电 （记者许维娜）国务院办公厅日前印发《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》），加强顶层设计和工作指导，推动冷链物流高质量发展。记者就该规划相关内容采访了中国农业大学教授吕建军。

吕建军表示，《规划》针对我国目前冷链物流发展面临的突出瓶颈和痛点、难点、卡点问题，以 “专栏”的形式分别从三级冷链物流节点建设工程、农产品产地冷链物流设施补短板工程、冷链运输提质增效降本工程、销地冷链物流提升工程、医药产品冷链物流提质工程、冷链物流创新低碳发展工程、冷链物流设备更新工程、供销系统农产品冷链物流体系建设工程、骨干冷链物流企业培育工程、冷链物流标准体系建设工程、全国冷链食品追溯监管体系建设工程、进口冷链食品预防性消毒优化工程十二个关键工程建设来实施。

吕建军强调，十二个关键工程建设部署精准施策，从关键问题入手，将彻底扭转我国冷链物流“散小杂”“不冷不链”的困境，实现冷链物流全面协调发展。

针对《规划》中的全国冷链食品追溯监管体系建设工程建设，吕建军认为，追溯监管体系采集记录农产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，可有效破解各环节之间信息不对称问题，建立起各环节的质量信息互通机制和质量安全责任潜在惩罚机制，从而达到降低食品安全风险的目的。

同时，冷链食品追溯监管体系建设有助于通过利用大数据、人工智能等新一代信息技术把各种食品安全风险和不确定性控制在最低的范围内，将有利于对接国家农产品质量安全追溯管理信息平台。

从冷链物流具体实践中来看，吕建军指出，制约冷链物流发展的具体细节问题不容小觑，比如很现实的农村冷库的由于农业生产的季节性带来的具体运营管理和盈利问题，供应链管理主体和参与者的利益分配问题等貌似细节的小问题往往是制约冷链物流整体发展的大问题，因此除了基础设施的布局和建设，冷链物流运营管理问题也应该受到更多关注，管理水平是冷链物流产业升级的关键。

他还表示，《规划》中提出完善专业人才培养体系和健全专业技能培养培训模式，通过支持有条件的普通本科院校和职业院校开设冷链物流相关专业或课程，培养冷链产品供应链管理、冷链物流系统规划、冷链物流技术和企业运营等方面的专业人才，将有助于提升我国冷链物流发展中的管理水平。

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