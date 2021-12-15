人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年要着重抓好四项工作任务：稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕；持续改进金融服务实体经济质效；坚持防范化解金融风险；深化金融供给侧结构性改革。

会议指出，做好明年的金融工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化金融改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，认真履行国务院金融委办公室职责，继续做好“六稳”、“六保”工作，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间营造适宜的货币金融环境。

会议强调，明年要着重抓好以下工作任务：一是稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性。持续释放贷款市场报价利率改革潜力，促进企业综合融资成本稳中有降。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二是持续改进金融服务实体经济质效。加强政策协调联动，引导金融机构加大重点领域的支持，推动国民经济畅通循环。多措并举，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。遵循市场化、法治化、国际化原则，用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持碳减排重点领域的发展。做好国家重大区域发展战略的金融支持工作。进一步提升金融服务乡村振兴能力和水平。

三是坚持防范化解金融风险。巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，守住不发生系统性金融风险底线。进一步健全宏观审慎政策框架。支持金融科技依法规范发展，加强反垄断和反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争，激发各类市场主体活力。

四是深化金融供给侧结构性改革。深化农信社改革和债券市场改革。加强金融基础设施统筹监管。稳妥有序推进数字人民币研发。持续深化国际金融合作，推动金融业有序扩大开放。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加快完善住房租赁金融政策体系，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

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