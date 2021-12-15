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有爱无障！两部门联合发布推进无障碍环境认证工作的指导意见

2021年12月15日09:49 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局、中国残联联合发布了《关于推进无障碍环境认证工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》指出，要畅通投诉举报通道，各相关部门应及时对无障碍环境认证中的违法违规行为进行调查处理。认证机构要主动公开认证依据标准、程序、方法、结果，自觉接受社会监督，加强行业自律，提升认证公信力。

市场监管总局表示，质量认证作为国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，已成为市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”，对无障碍环境建设发挥重要的技术支撑作用。

《指导意见》以体现社会关爱、增进民生福祉为出发点和落脚点，以“政府引导、统筹推动，需求主导、稳步推进，以人为本、社会共治”为基本原则，从制度顶层设计、社会多元联动、强化监督检查等方面制定了8项重点任务和3条保障措施，聚焦残疾人、老年人、儿童、伤病人等社会成员出行、参与社会生活的需求，在城市道路、公共交通、公共服务设施等领域推进无障碍环境认证体系建设，构建政府、行业组织、认证机构、企业、消费者等多方共建共治共享的无障碍环境建设格局。

下一步，市场监管总局、中国残联将进一步强化《指导意见》引领作用，积极宣传推广，深化交流合作，提升无障碍环境建设质量和社会服务效能，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为国家无障碍事业发展提供质量认证“中国方案”。 

(责编：李楠桦、高雷)

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