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财政部：明年继续实施积极财政政策 更加注重精准、可持续

2021年12月15日10:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月10日，财政部召开党组会议传达学习中央经济工作会议精神，研究财政部门贯彻落实工作。会议指出，按照中央经济工作会议部署安排，明年要继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要更好发挥职能作用，积极推出有利于经济稳定的政策举措，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，推动经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。

会议要求，要准确把握稳字当头、稳中求进的要求，围绕落实党中央决策部署提升财政政策效能，强化预算编制、审核和支出管理，统筹财政资源，保证财政支出强度，加快支出进度，全过程实施财政资金绩效评价，并加强与货币政策协同配合，确保宏观政策稳健有效。要落实更加精准的要求，谋划好每一项财政措施，使用好每一笔财政支出，精准提供基本公共服务，实施好新的减税降费政策，持续提高转移支付的精准性。要坚持尽力而为、量力而行，财政政策要突出前瞻性、针对性，民生政策要突出有效性、可持续，落实党政机关过紧日子要求，降低行政成本。要坚决遏制新增地方政府隐性债务，稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患，确保财政可持续。 

(责编：王震、高雷)

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