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统计局：11月份社会消费品零售总额增长3.9%

2021年12月15日10:13 | 来源：人民网
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实习生于欣 制图

人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，11月份，社会消费品零售总额41043亿元，同比增长3.9%；比2019年11月份增长9.0%，两年平均增速为4.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37266亿元，增长5.4%。扣除价格因素，11月份社会消费品零售总额同比实际增长0.5%。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长0.22%。

1—11月份，社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，比2019年1—11月份增长8.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额360339亿元，增长14.0%。

图片来源：国家统计局官网

按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额35337亿元，同比增长3.7%；乡村消费品零售额5706亿元，增长4.8%。1—11月份，城镇消费品零售额346316亿元，同比增长13.8%；乡村消费品零售额53239亿元，增长13.3%。

按消费类型分，11月份，商品零售36200亿元，同比增长4.8%；餐饮收入4843亿元，同比下降2.7%。1—11月份，商品零售357501亿元，同比增长12.8%；餐饮收入42054亿元，增长21.6%。

图片来源：国家统计局官网

1—11月份，全国网上零售额118749亿元，同比增长15.4%。其中，实物商品网上零售额98056亿元，增长13.2%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长18.8%、11.1%和13.1%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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