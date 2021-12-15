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交通银行实现数字人民币签约缴税业务落地

2021年12月15日10:25 | 来源：人民网
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“今天我只用了两分钟，就完成了三方协议的签订和缴款，第一次使用交行的数字人民币钱包进行缴费、扣款，可以清晰地看到缴费的余额，缴费速度很快。”近日，在海南省数字人民币签约缴税业务启动仪式现场，海口未来之星文化传播有限公司总经理许国栋在体验了数字人民币缴费业务后表示。

据了解，为深入贯彻落实海南数字人民币试点推广工作要求，拓展数字人民币应用场景，海南省税务局和人行海口中心支行从政府收入端入手，改造电子缴税业务流程支持数字人民币签约三方协议缴税。此次启动仪式的举行，标志着数字人民币签约缴税业务在海南省率先落地。该项业务由海南省税务局和人行海口中心支行、交通银行海南省分行等银行共同启动。数字人民币签约缴税业务的成功上线，进一步丰富了数字人民币使用渠道，大幅提升了客户办税便利度。

据介绍，交行海南省分行积极参与创新，率先实现了数字人民币签约缴税业务落地。截至12月9日，交行在全省签订数字人民币钱包三方协议数量中占比达78%，签约数量领先同业。

对此，交行海南省分行党委书记、行长肖霆表示，交行作为数字人民币首批指定的运营机构之一，在构建数字人民币的智能化、多元化、场景化服务体系方面，取得了长足进展。目前，交行在海南省参与建设的数字人民币场景已深入到免税购物、生活消费、旅游经济、交通出行、智慧校园和自贸港重点园区、特色产业等多个领域。未来，交行将继续发挥国际化、综合化的经营优势，深化与监管机构、政府部门的合作，持续丰富数字人民币应用场景，尤其是通过科技赋能，不断助力海南自贸港数字人民币生态体系建设，服务海南自贸港数字经济转型。

(责编：董童、李源)

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