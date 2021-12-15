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提供综合性服务 海信中标包头智慧城市（一期）建设项目

2021年12月15日10:39 | 来源：中国网科技
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原标题：海信成为包头新型智慧城市建设“合伙人”

　　近日，海信顺利中标包头智慧城市（一期）建设项目，该项目中标标志着海信城市云脑在落地青岛、江门等城市之后，正式迈进“草原钢城”包头。

　　包头是“一带一路”和中蒙俄经济走廊的重要节点城市，也是我国最著名的工业城市之一，有“草原钢城”之美誉。随着近些年5G、物联网、大数据等新一代信息技术的深度应用，包头的智慧城市建设也走上了快车道，一批智慧应用走在了全国前列。为进一步提升城市级大数据处理能力，打造全国新型智慧城市标杆，包头提出了建设更高质量、更高水平的智慧城市云脑项目构想。

　　据了解，该项目吸引了包括海信在内的总计16家国内智慧城市领域具有雄厚技术实力的科技企业参与竞标，其中不乏互联网大厂，竞争十分激烈。最终海信凭借在智慧城市在总体规划、建设落地及运营服务等方面的优势，从一众厂商中脱颖而出，成功中标包头智慧城市（一期）项目建设机会。

　　提高城市管理水平，仅依靠数据中心和智能硬件设备是远远不够的；城市管理要想像绣花一样精细，首先抓好城市云脑和IOC的建设。据介绍，该项目基于海信基础云脑、城市数字体征、领导驾驶舱、一体化综合指挥四大核心产品，融合物联、视频、人工智能算法，将为包头市提供城市信息资源“全域共享”、城市智慧能力“全域共用”、城市运行状态“全域感知”、城市事件管理“一网统管”、城市重点事项“一脑决策”的综合性智慧城市服务，有效提升城市智慧化水平。在海信城市云脑的赋能下，包头将打造成为全国新型智慧城市标杆，包头市民也将享受到更加高品质的“智慧新生活”。

　　同时，该项目还将积极探索可持续的智慧城市建设运营，构建“政府部门+平台公司+技术企业”三驾马车的政企合作新模式，由传统一次性政府采购工程，转型成为持续的建设运营服务。由此，海信将真正成为包头新型智慧城市建设的“合伙人”，为包头政府各级各部门、机关企事业单位，提供规划、咨询、建设、运营等全方位的技术服务。

　　今年7月以来，海信集团和青岛市大数据局共同打造了“青岛市城市云脑”1.0 版本。目前已经接入41个单位的 136个业务系统252个应用场景，为城市管理者提供高效智能的应用体验，为数字青岛的建设持续赋能。海信牵头制定的城市云脑《总体要求》《数据要求》《运行管理》已确定为山东省地方标准即将发布。

(责编：董童、李源)

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