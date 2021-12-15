原标题：累计发卡突破一亿张 广发卡迈上综合金融之路

广发信用卡日前宣布，近年来业绩稳步增长，累计发卡量已于近日达1亿张。在广发信用卡公布卡量突破的同时，也宣告截止三季度末不良率为1.55%。这得益于广发信用卡高速发展期数次点刹：2011年全面发力风险管理、2013年启动四大转型、2019年科技赋能风控。

如今，广发信用卡依托中国人寿集团的保银协同优势，在广发银行“突出零售”战略之下，与其他零售业务深度融合、协同，面对行业存量之争，走上了独具特色的综合金融之路。

信用卡新发展期 广发卡引领经营管理新路

在行业萌芽期和爆发期，广发信用卡曾以一系列产品带领信用卡产品迭代；以开创客户专属品牌活动带动信用卡让利惠民的风潮。一批已经在客户中留下良好口碑和烙印的产品，在2022年开始了全新升级，在卡功能、权益上同时更新。以客户价值为枢纽的业务谋划，正重新推动着信用卡产品设计、活动服务与客户需求的共鸣度提升。

多次的风险点刹造就了广发信用卡在行业调整阶段的从容，调整后信用卡发展期的到来实际上也持续考验着行业参与者的风控能力。采取“稳中求进讲发展、进中保稳控风险”的思路，持续平衡风险与收益，大举将智能审核问题库、声纹技术、知识图谱技术、AI反欺诈技术以及智能催收机器人深度融入至业务流程中。目前广发卡利用超过3000个客户标签，深耕客户个性化需求与一客一策服务。

广发信用卡根据客户的多重偏好，制定差异化渠道策略，不断向轻资产模式的数字化渠道转型。基于与多个头部科技公司达成深层合作，在数字信用卡打造上不断探索。同时，广发信用卡将推进“一城一策”战略，根据不同城市特色，发展信用卡业务，用信用消费手段助力各地普惠金融。

融合发展突出零售

中国人寿集团党委委员、副总裁兼广发银行党委书记、行长王凯曾指出，突出零售转型是顺应经济增长动力转变和居民财富快速增长的必然选择，综合金融和根植湾区是广发银行区别于大部分银行的差异化特色，要坚定不移地把这两个特色做大做强。

作为广发银行零售转型先锋，广发信用卡基于自身优势，与其他零售板块协同，提供满足客户综合需求的服务，切实做到“以人民为中心，为群众办实事”。信用卡中心也将从“利润中心”演化成“利润+零售引流服务中心”，助推做大做强零售业务。

风险资源共享，筑牢发展底线。风险协同方面，广发信用卡已完成与零售信贷-精彩贷等项目的联动，支持了联合贷、超惠花等项目的风险策略。风险模型开发方面，广发信用卡站在全行发展格局探索数字化转型，向全行输出模型开发技术、项目经验和资源，与零售信贷协同开发“利率敏感营销模型”“单位等级评分模型”。

营销资源共享，提升交叉效应。广发信用卡从自身出发，延伸至保险、理财、结算、信贷等领域，在零售客户转移、财私联动、信贷联动、B端综合金融方面，助推广发银行零售业务综合化经营。

渠道资源共享，双向促进增长。广发信用卡在佛山、珠海等分中心开展试点，优化综合金融产品和信用卡的营销渠道，降低双方的获客成本，提升营销人员积极性，在销售场景中合理利用资源，改善渠道利用率，实现信用卡和综合金融双向促进。

数据资源共享，助力全行零售。广发信用卡将包括客户标签、风险等级、交易特征等全量信用卡数据在客户知情同意的前提下，通过内部渠道打通，实现银行与客户间无缝衔接，从而对客实现高效精准的综合金融服务。

人才和服务共享，推动组织变革。广发信用卡近年来通过人才交流、培训资源转化等方式不断助力全行的综合金融人才转型，为零售转型积蓄力量。服务方面，信用卡的客服尤其是智能化服务也在不断强化综合金融服务能力。

发挥保银协同优势 提供综合化服务

在广发银行，综合金融不仅是全行核心战略，也更是中国人寿集团综合化经营重要组成部分，是中国人寿集团从培育全行长期竞争优势的高度谋划而来。目前，广发银行正着力打造综合金融产品供给商和保险业金融服务商，为客户提供高质量、高效率、全方位的综合金融服务。实现这一目标的重要抓手，就是保银协同的核心动能。广发信用卡不断探索科技能力、产品能力、客户渠道资源等与中国人寿集团旗下各业务高效协同，深入挖掘客户需求，为客户提供一站式综合金融服务。

今年以来，广发信用卡深入整合保银协同资源，先后推出新项目赋能主业高质量发展。此外，销售获客方面，通过中国人寿覆盖全国的数百万保险代理人交叉销售推荐，让在保险渠道购买保险产品的国寿客户成为信用卡用户。当客户迁移至信用卡之后，包含信贷、理财、保险等丰富的综合金融产品将更好地提供服务。

广发信用卡将持续发挥保银协同优势，复制和放大协同效应，致力形成一批可复制、可推广的经典模式，打造连接保险、银行、客户的综合金融平台，实现全方位、多场景、无缝化的服务，打造保银协同的综合金融标杆。

(责编：董童、李源)