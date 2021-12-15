人民网北京12月15日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月1日，财政部与亚洲开发银行（以下简称亚行）正式签署了江西省赣州乡村振兴环境综合治理项目贷款协定。该项目总投资约3.87亿欧元，其中利用亚行贷款约1.71亿欧元，地方政府配套资金约1.72亿欧元，中国农业银行资金约0.44亿欧元。亚行贷款期限25年，含6年宽限期。

据悉，该项目旨在提高生态环境管理能力，推动区域和农村绿色发展转型，发展农村环境基础设施，解决经济发展带来的环境问题，提升居民宜居程度，促进生态保护和乡村振兴。项目缓解气候变化和生态压力的经验和最佳实践可在长江经济带等中国其他省市以及发展中国家中复制推广。

项目预计将实现以下产出：一是加强环境管理和知识服务等方面的机构能力建设。使用智能信息技术，强化水和空气质量监测分析；开展研究、试点和知识分享活动，提高生态恢复和自然资源管理能力。二是试点绿色发展融资机制。通过金融中介向中小企业及农业合作社提供转贷款，安装节水灌溉系统，建立蔬菜示范区，试点有机产品追踪，开展生态旅游等，鼓励绿色发展，支持适应和减缓气候变化。三是改善农村垃圾和卫生管理。保障农村供水，提升污水和固态垃圾处理能力，提高公众卫生意识，改善居民生活环境。四是加强水土保持。通过保护森林，修复河流、湿地、裸露山坡等措施，加强水土保持。

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