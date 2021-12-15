人民网北京12月15日电 （记者杜燕飞）今日，金融机构外汇存款准备金率年内第二次上调正式落地。日前，人民银行宣布自12月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。

据了解，外汇存款准备金是指金融机构按照规定将其吸收外汇存款的一定比例交存人民银行的存款。外汇存款准备金率是指金融机构交存人民银行的外汇存款准备金与其吸收外汇存款的比率。

“上调外汇存款准备金率，主要是稳定人民币对美元汇率，引导人民币汇率双向波动。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，消息公布后，在岸和离岸人民币对美元汇率应声下跌，政策指导效果明显。

招联金融首席研究员董希淼表示，一段时间来，人民币升值较快。特别是11月份以来，人民币快速升值，连破几个关口。人民币过快升值，将可能导致热钱涌入，也影响中小型出口企业出口竞争力，导致竞争力下降。央行上调金融机构外汇存款准备金率，适度收紧外币流动性，减轻人民币升值压力，有助于人民币汇率保持基本稳定。

民生银行首席研究员温彬也认为，上调外汇存款准备金率相当于在外汇市场上收紧美元供给和流动性，从而减轻人民币升值的压力，有助于人民币对美元汇率保持在合理均衡水平上的基本稳定。

此前，全国外汇市场自律机制第八次工作会议强调，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。

中国银行发布的研究报告认为，提高外汇存款准备金率，正是上述会议提出“偏离程度与纠偏力量成正比”之后，再次释放人民银行加强汇率预期管理和调控的信号。通过调整外汇存款准备金率，适度收紧市场上的外汇流动性，有利于调整市场主体的外汇需求，纠正人民币汇率走偏的趋势，维护外汇市场稳定。

该研究报告认为，根据人民银行发布的数据，11月末，外币存款余额1.02万亿美元。据此测算，本次外汇存款准备金提升2%可以冻结约204亿美元，对外汇流动性规模影响较小，不会影响企业正常的外汇使用。

“今年以来，人民币汇率有升有贬、双向波动，总体保持稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英此前在前三季度外汇收支数据发布会上表示，未来，人民币汇率仍将取决于国内外经济形势、国际收支状况和国际外汇市场变化等因素，汇率既不会持续升值，也不会持续贬值，将会继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

12月14日召开的人民银行党委扩大会议也再次强调，明年要增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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