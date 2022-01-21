中国是茶的故乡、茶文化发祥地。茶产业的高质量发展，离不开创建高质量的茶叶区域公共品牌。只有积极适应和把握新常态，坚持创新驱动，积极转型升级，以市场为导向，以品牌为引领，才能实现茶产业更加健康、更高质量、更可持续的发展。

近期，中国工程院院士、湖南农业大学学术委员主任刘仲华教授做客人民网视频访谈，解读如何做强中国茶产业公共品牌，助力乡村振兴。

中国工程院院士、湖南农业大学学术委员主任刘仲华做客人民网视频访谈

科技与文化联动，推动茶产业转型升级

以茶兴业、以茶富民。小小的一片叶子，承载一段历史，成就一个产业，富裕一方百姓。湖南安化，也称“中国黑茶之乡”，数十万贫困人口因茶脱贫、因茶致富。在10余年的时间里，安化黑茶依托悠久的生产历史、创新的加工工艺、深厚的文化底蕴，走出了一条黑茶产业高质量发展的新路子。

如何让拥有千年悠久历史的黑茶，能够从山沟沟里面走向老百姓的生活？

谈及安化黑茶产业成功的关键，刘仲华将其概括为两方面：一是政府、行业、企业联动，持续打造安化黑茶区域公共品牌；二是科技与文化联动，推进安化黑茶产业转型升级，全面提升品牌影响力。“把产品融入老百姓的生活，是安化黑茶成功的关键所在。”刘仲华说。

在访谈中，刘仲华多次提到“科技与文化联动”的作用。在刘仲华看来，安化生产、加工黑茶已有上千年的历史，不论是从科技的角度，还是文化的角度，安化黑茶都有很深的底蕴。想要助力安化黑茶“走出去”，就要依托科技与文化的融合。不仅安化黑茶如此，要想实现中国茶产业高质量发展也应如此。

刘仲华指出，在科技层面，要把茶的品质做好，从技术创新、产品创新、业态创新三方面，对茶产业进行转型升级。要通过生态有机的栽培理念、绿色安全的病虫防控技术、现代精湛的加工工艺技术，把茶产品打造成为真正为老百姓所欣赏的好产品，保障质量安全，让茶产品好看好喝。在文化层面，要关注茶文化融入茶产品与茶品牌，因为茶是具有文化属性的，要通过文化的挖掘与弘扬，进一步演绎茶产品与茶品牌，助力我国茶产业走得更健康，茶产品走得更远。

“科学家通过科技创新将茶产品做到极致，也需要通过文化去传播，使茶产品广为人知。科技与文化的联动，会让产品品质的魅力得到更好的传播，让品牌能够传播得更远，让人们能够通俗易懂地了解中国茶所具有的科技内涵、文化内涵，只有这样才能推动茶产业高质量发展。”刘仲华总结。

政研学产商联动，打造区域公共品牌

品牌响则产业盛，品牌强则产业强。茶产业的高质量发展，离不开创建高质量的茶叶区域公共品牌。

“品牌的魅力是让我们的产品能够走得更远，把产品打造成为一个有影响力的产业。只有产业做起来了，产品才能够形成规模，才能形成效益，才能够富裕一方百姓。”茶业品牌建设，是刘仲华尤为看重的一点。他强调，茶产业发展要高度重视品牌建设，尤其是打造区域公共品牌，借助区域公共品牌的力量把产品推向市场。

谈及打造茶叶区域公共品牌的路径，刘仲华指出，公共品牌要由政府来倡导，由政府、行业、企业、茶农形成一个整体，政研学产商联动，集聚所有的资源来合力打造。他同时指出，在强力打造区域公共品牌的过程中，要着重培育一批具有市场带动力的龙头企业集群，由政府输血转换成为龙头企业造血，从而形成良性互动。

据了解，2021年12月22日，刘仲华院士工作站、人民网舆情数据中心、京东消费及产业发展研究院共同发起“为人民做好茶，让人民喝好茶——2022‘人民的茶’年度活动倡议”，呼吁全国各大茶产区、各大茶企以及从事茶文化、茶科技、茶产业的全体同仁，以为人民做好茶为宗旨，以让人民喝好茶为目标，共同打造人民喝得起的中国好茶。

谈及倡议发起的初衷，刘仲华指出，如今，中国茶产业高速发展，茶园面积迅速拓展，产业产量快速提升，已拥有六大茶类且丰富多彩、不同品质的茶叶产品提供给消费者。然而，在这一背景下，也出现一些新问题值得社会广泛关注：在茶产品高档化、高端化的趋势下，会让老百姓对好茶产生一种“恐惧感”，未来老百姓是否还能喝得起好茶？

“我们要给消费者生产出安全、好看、好喝、实惠且满足他们需求的好茶，把生产端与消费端打通，让越来越多的龙头企业加盟进来，把更多好茶送到百姓手中，帮助他们追寻幸福美好的生活。这就是我们提出倡议的初衷所在。”刘仲华说。

(责编：曹淼、李源)