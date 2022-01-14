图①：湖南省双峰县发展灯笼制作加工产业，带动农民增收。近日，金开街道桑园社区的就业扶贫车间里，员工在赶制红灯笼。

乃继辉摄（人民视觉）

图②：在甘肃省张掖市甘州区三闸镇三闸村的玉米晾晒场上，大型脱粒机进行玉米脱粒作业。

杨永伟摄（人民视觉）

数据来源：农业农村部

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刚刚过去的2021年，从年头到年尾，广大农民辛勤耕耘，辛劳付出，换来了沉甸甸的收获。这一年，消除绝对贫困，山乡巨变、山河锦绣；建成全面小康，物阜民丰、岁月静好；粮食再获丰收，仓廪殷实，根基稳固。

回首来路，收获满满；展望前方，未来可期。今年将召开党的二十大，做好“三农”工作、稳定“三农”这个基本盘，对于保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境具有特殊重要意义。

新征程新使命，“三农”发展再启新篇章，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，让广大农民生活芝麻开花节节高，希望的田野充满活力。

种粮农民邱杰波

拉长链条效益高

本报记者 郁静娴

“只要找对路，搞农业大有前途。”说这话的邱杰波，是浙江省慈溪市横河镇秦堰村的一名85后。大学机械工程专业毕业的他，2010年回到村里，注册家庭农场，种植小麦、水稻等粮食作物，如今已跟庄稼打了10多年交道。

邱杰波赶上了好政策。市里对35岁以下大学生返乡创业，每年给予2万至3万元的扶持资金。他把这笔钱全花到了农机上。扶持资金再加上贷款，他的家庭农场里，播种机、收割机、烘干机、碾米机、大米色选机等一应俱全，凭借专业优势，农场实现了从产前到产后机械化作业一条龙。邱杰波坦言：“现在村里不少年轻人都已外出务工，种地还得靠机械、靠科技。”

农机不断升级，促进农业提质增效。2020年6月，邱杰波购买了全慈溪市第一台无人驾驶插秧机，依托北斗定位系统和物联网技术，为传统插秧机“智能升级”。邱杰波感慨：“智能农机能自行规划最优线路，完成自动插秧、智能避障、掉头转弯等作业，方便极了！”

在慈溪，晚稻每年11月初开始收获，这也是邱杰波最忙碌的日子——白天接待游学团队，带同学们体验割稻、打米、烘干，晚上抓紧加工稻谷、包装成品米。

“去年我种了200多亩水稻，全是‘嘉禾218’优质粳稻，亩产上千斤，一半卖给粮库，每斤1.5元左右。剩下的加工后卖到商场。”邱杰波说起种粮经很自豪。这些年他注册了商标，走起品牌路线，“我们的大米每斤能卖3.5至4元，谷壳作为饲料提供给养殖户，一斤7毛钱，一年毛利润能到10多万元。”

从种植到托管、再到加工销售，还有稻田游学，邱杰波尝到了拉长粮食产业链的甜头。

横河镇是慈溪市重点产粮区。前两年，镇里成立了金穗农机服务专业合作社联合社，年轻的邱杰波被选为联合社负责人。“联合社这头有农机，农户那头有需求，两头一拍即合。”邱杰波说，通过资源整合、抱团发展，联合社推动了“机械翻耕、直播、统防统治、收割、烘干、初加工”六位一体机械化服务，让更多的种粮农民融入现代农业产业链。

今年有啥打算？邱杰波信心十足地说：“肯定还要再扩大种粮面积。前几天，农场已经新签了300亩地的流转合同。接下来，还要做强稻米加工，开展好社会化服务，让更多农户通过机械化种粮迎丰收。”

外出务工人员李蕊

一技在手收入稳

本报记者 常 钦

迎着朝霞，在中建二局雄安新区的一处建筑工地，李蕊开始新一天工作：戴好手套，扣紧安全带、防坠绳，不到5分钟，从地面娴熟地爬上50米高的驾驶室。作为塔吊女司机，这个不足5平方米的“方格子”是李蕊的大舞台——放钩、升降、码放……一连串动作干净利落，钢筋、水泥、脚手架管等建材被精准放到指定位置。

“眼尖、手准、心细，吃手艺饭，心里踏实！”李蕊精神干练，很难将这双纤纤细手与巨大的塔式起重机吊臂联系到一起。

2021年3月，李蕊告别老家贵州毕节，来到雄安新区务工，“扣除日常花费，不到一年，存下7万多块钱。”算起收入账，李蕊笑声爽朗。

塔吊司机这份工作干起来并不容易。李蕊坦言：“最开始攀上爬下，两腿发软、手心冒汗，每天完成80到100吊的工作量，这都需要过硬心理素质和精湛操作技巧。”上塔前认真调试，下塔后保养设备，李蕊凭着一股子好学劲儿，积极参加理论学习和实践操作，每天练习8个多小时，顺利考取操作资格证，持证上了岗。

一技在手，月收入“水涨船高”，涨到了9000多元。李蕊告诉记者，现在工地为农民工工资发放建起“专款专户”机制。“每月工资按时打到个人卡里，及时便捷。我按月给老家亲人打钱，成就感满满。这不，又给孩子买了个电话手表，直接能视频通话，可方便了！”

除了收入，李蕊也为工地的居住条件点赞。“冬天随时都能洗上热水澡。”她说，建筑工地对于农民工的保障越来越好，每间宿舍里都配备了空调，提供24小时热水，食堂饭菜可口，价格不贵，“以前担心的各种问题都解决了，一下子踏实了。”

现在建筑行业对于技术型工种需求越来越多，说起自己的职业规划，李蕊掏出一份“学习投资计划”：她每个月从工资里取出一部分，买学习资料和报考职业证书，“艺多不压身，我打算再考个挖掘机证书。”

过去一年，雄安新区建设日新月异，一幢幢楼房不断刷新“高度”。李蕊既是高空中的“靓丽舞者”，也是雄安新区拔节生长的见证者。“瞧，这是我从高空拍的大楼，漂亮吧……”从挖地基到建高楼，从和泥水到栽绿植，手机里的一张张照片是李蕊和这座新城共同的成长日志。

“我的新年愿望是带孩子来工地看看，将这份与城市一起成长的幸福讲给他听。”李蕊言语中充满了自豪。

乡村振兴驻村工作队队长张康

让脱贫群众生活更上一层楼

本报记者 王 浩 李晓晴

青山叠叠，一垄垄茶树犹如条条绿带盘绕。张康深吸一口气，清爽空气伴着茶香沁入心脾，“好生态一定能长出好产品。”

发展生态茶园，张康为这件事忙活了大半年。2021年5月，在湖北省恩施土家族苗族自治州统计局工作的他，把办公室“搬”到深山里，成了鹤峰县东洲村乡村振兴驻村工作队队长。接过“接力棒”，他向前任队长“取经”，之后马不停蹄开座谈会、找村民拉家常。

让脱贫群众生活更上一层楼，成了张康的心头大事。翻开村里的账本：2018年全村脱贫，通了水泥路、自来水；2020年农民人均纯收入1.2万多元……“这是一任任驻村工作队努力的成果，我们不仅要巩固好脱贫成果，还要再上新台阶。”张康深感肩上担子不轻。

产业“筋骨”强起来。以前，村里人几乎家家种茶，可这些年市场变化快，村民跟不上趟。“只要找准优势，提升产业竞争力，茶叶一定能卖上好价钱。”张康盘算着，村里山清水秀，这是最大的优势，走绿色发展的路子，保准错不了。

新技术如何推广？村民接不接受？摆在眼前的挑战不少。张康和工作队队员们在村里开了动员会、找种植大户示范、帮村民抠细账……“我们和茶厂对接，品质好的，高于市场价收购。”一趟趟工作做下来，大家伙儿的底气足了。

“用上了有机肥，产量增了，茶叶质量也好了，每亩能多挣500元。”茶农佘坤明感慨。一户户茶农签订绿色生产承诺书，一座座茶园升级成生态茶园。年底算账，每斤鲜茶价格高了5毛钱，预计茶产业一年带动农民增收350万元。

靠着好山好水，村里的发展潜力不小。田间连车间，茶园变公园，让一二三产融起来，是驻村工作队的新探索。张康打开一张规划图，22个项目建设点密密麻麻标注着，“等林果采摘园、教育研学基地等基础设施建好了，种加销游环节就能打通，‘一季收’变成‘季季收’。”张康说。

瞄准村民急难愁盼事，下足绣花功夫。“家里的水龙头不出水”，2021年10月，有村民遇到吃水问题。“连日干旱，村里水源不足。”张康和村干部排查问题，开辟水源，铺设水管，17户村民很快喝上自来水。

“管好水，才能长久受益。”驻村工作队组织村民成立饮水协会，19座水池、25口水窖都有专人负责，不少受益农户、党员代表积极参与到日常巡护中。

乡村振兴的前提是巩固脱贫攻坚成果。“我们把村里的事一件件干好，确保帮扶不断档，带领乡亲们向着产业旺、乡村美、农民富的目标大步迈进。”张康道出自己的新年愿望。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)