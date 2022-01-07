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我国将实施基础研究十年规划

2022年01月07日09:25 | 来源：光明日报
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本报北京1月6日电（记者杨舒）实施基础研究十年规划、推动国家实验室体系有效运行、实施科技支撑碳达峰碳中和行动、实施科技体制改革三年攻坚方案、高水平建设国际科技创新中心和区域科技创新中心……6日召开的2022年全国科技工作会议透露，今年，我国科技领域将启动实施多项重大规划和行动方案，从科技规划、基础研究、战略科技力量等十个方面发力，发挥科技对国家发展和安全的战略支撑作用。

科技部党组书记、部长王志刚在会上指出，2021年，我国科技创新实现“十四五”良好开局，国家创新能力综合排名上升至世界第12位。一年来，基础研究十年规划已制定，重点研发计划70多个重点专项全面启动实施，新一代人工智能、量子、脑科学科技创新2030—重大项目加快实施；国家实验室体系加快建设，编制完成重组国家重点实验室体系方案；企业创新能力进一步加强，在重点方向支持领军企业组建创新联合体，高新技术企业数量同比增长18.7%；编制科技支撑碳达峰碳中和行动方案、碳中和技术发展路线图，大气污染联防联控、煤炭清洁高效利用等技术加快应用推广；创新高地引领带动作用持续增强，北京、上海、粤港澳大湾区跻身全球科技集群前10位；科研项目和经费管理改革取得新突破，探索了“揭榜挂帅”“赛马”“首席科学家负责制”“青年科学家项目”等新机制。

会议强调，在今年科技工作的重点上，要更加突出重大研发任务落实，打好关键核心技术攻坚战，加快实施科技创新2030—重大项目；更加突出强化国家战略科技力量，推动国家实验室全面入轨运行，完成全国重点实验室重组阶段性任务；更加突出企业创新主体地位，培育壮大科技领军企业、高新技术企业和科技型中小企业；更加突出改革攻坚，实施好科改三年攻坚方案，重点推进新型举国体制、评价、项目经费管理等方面改革措施落地见效；更加突出激发人才创新活力，推进战略科学家培养使用、青年科技人才培育和高水平创新团队建设；更加突出开放创新，在国际大科学计划和工程、伦理治理等方面提出新举措。在科技工作上，要以加快实现高水平科技自立自强为目标，以狠抓科技政策扎实落地为主题，以科改三年攻坚方案为主线，加快转变政府职能、转变作风、深化改革，做好统筹协调，着力强化国家战略科技力量，着力加强基础研究。

(责编：杨曦、陈键)

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