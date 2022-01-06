人民网北京1月6日电 （记者杜燕飞）今日，银保监会举行第278场银行业保险业例行新闻发布会。银保监会办公厅副主任张忠宁在会上表示，坚决落实“房住不炒”政策，2021年11月末房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。

第278场银行业保险业例行新闻发布会。人民网记者 杜燕飞摄

据张忠宁介绍，一是资产和业务保持稳健增长。2021年11月末银行业境内总资产335.2万亿元，同比增长7.6%，境内总负债306.2万亿元，同比增长7.4%。保险业总资产24.6万亿元，同比增长12.1%，银行保险机构业务实现稳健发展，人民币贷款余额同比增长11.7%，保险资金运用余额22.8万亿元，同比增长12.3%，2021年前11个月，保险公司实现原保险保费收入4.2万亿元，持续平稳增长。

二是服务实体经济能力持续巩固。2021年前11个月，新增贷款19.2万亿元，主要投向制造业、基础设施建设等领域，到2021年11月末，普惠型小微企业贷款余额18.7万亿元，同比增长24.1%，保险业提供风险保障金额同比增长34.6%。2021年前11个月，保险业累计赔付支出1.4万亿元，同比增长15.4%。坚决落实“房住不炒”政策，2021年11月末房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大，投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。

三是主要风险指标处于合理区间。2021年11月末，银行业金融机构不良贷款率1.89%，较年初下降0.04个百分点，拨备覆盖率192.9%，较年初上升10个百分点。三季度末，179家保险公司平均综合偿付能力充足率为240%，风险总体可控。

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